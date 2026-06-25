Kategorie artykułu: Biznes Świat
Tak inwestorzy zarabiają na wojnach. Kosmiczne wzrosty notowań
Konflikty zbrojne doprowadziły do wzrostu wydatków na obronność. Korzystają na tym producenci sprzętu wojskowego i inwestorzy posiadający ich akcje. Na przestrzeni ostatnich lat wzrosty kursów sięgają nawet tysiąca procent. Może być jeszcze lepiej.
25.06.2026, 05:00
Jak wynika z prognoz Deloitte, do 2035 r. wydatki na obronność Polski mogą wynieść 1,9 bln dolarów. A to tylko mały kawałek światowego tortu. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego zakończenie wojny w Iranie może okazać się korzystne dla spółek zbrojeniowych i ich akcjonariuszy.
- Które amerykańskie i europejskie firmy z sektora obronnego odnotowały największe wzrosty notowań w ostatnich latach.
- W jaki sposób rosnące budżety wojskowe w Europie i USA wpływają na wyceny producentów sprzętu wojskowego.