Kategorie artykułu: Biznes Świat
Europejskie akcje wracają do łask. Trzy przewagi nad Wall Street
Duże wahania kursów, wysokie wyceny i koncentracja indeksów wokół jednej branży niepokoją inwestorów patrzących dziś na giełdę w USA. Europa ma pod tym względem kilka przewag. Co przemawia za akcjami ze Starego Kontynentu?
22.06.2026, 05:45
Europejskie giełdy od lat pozostają w cieniu USA, ale dziś mają kilka atutów, które coraz częściej przyciągają uwagę inwestorów. Niższe wyceny to dopiero początek. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego europejskie akcje są dziś wyceniane znacznie taniej niż amerykańskie.
- Jak struktura europejskich indeksów ogranicza ryzyko koncentracji na jednej branży.
- Dlaczego europejskie spółki wypłacają inwestorom wyższe dywidendy niż firmy z USA.