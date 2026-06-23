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NEWSROOM XYZ
23.06.2026 07:03

Donald Trump grozi Europie. „My też możemy powiedzieć, że nie pomożemy”

„Europa nie chciała nam pomóc. My też możemy powiedzieć, że nie pomożemy. I być może to zrobimy” – powiedział prezydent USA Donald Trump. Powtórzył jednak, że Stany Zjednoczone nie potrzebowały pomocy.

– Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO i pod wieloma względami po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę – powiedział Donald Trump w nocy z poniedziałku na wtorek.

Skrytykował też brak wsparcia Europy dla Stanów Zjednoczonych podczas wojny z Iranem. W połowie marca Waszyngton wezwał sojuszników do wspólnej operacji odblokowania cieśniny Ormuz. Przytłaczająca większość państw, w tym Polska, odmówiła jednak zaangażowania się w konflikt.

I nie było ich przy nas – stwierdził.

Równocześnie zapewnił, że nie potrzebował tej pomocy, a jedynie chciał sprawdzić reakcję europejskich partnerów. Wśród krajów, którymi jest zawiedziony, wymienił Wielką Brytanię, Włochy i Niemcy.

– Wydajemy setki miliardów dolarów, żeby chronić ich przede wszystkim przed Rosją (...), a kiedy chcemy jakiejś małej pomocy w drobnych sprawach (...), mówią, że nie, że raczej nie pomogą. To głupie, by tak mówić. Bo my też możemy im tak powiedzieć, jeśli chcemy, i być może to zrobimy – skwitował.

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Przegląd obecności wojskowej USA w Europie

Frustrację amerykańskiego prezydenta najmocniej odczuły Niemcy. Po tym, jak kanclerz Friedrich Merz stwierdził, że Iran „poniża” Stany Zjednoczone, Donald Trump ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

Jeszcze wcześniej, na początku kwietnia, powiedział, że rozważa wyjście z NATO, nazywając Sojusz „papierowym tygrysem”.

Stany Zjednoczone prowadzą teraz przegląd obecności wojskowej w Europie. Ma on potrwać do sześciu miesięcy.

W środę amerykański prezydent spotka się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu.

Źródło: PAP, XYZ

Prezydent USA Donald Trump na pokładzie Air Force One
„Europa nie chciała nam pomóc. My też możemy tak powiedzieć. I być może to zrobimy” – powiedział prezydent USA.
Fot. Nathan Howard/Getty Images
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