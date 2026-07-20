Team Poland i miliardy na wsparcie ekspansji polskich firm. Szanse mają też mali gracze



Grupa PFR zorganizowała pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami w ramach programu Team Poland, który uruchomiono w 2025 r. Team Poland to wspólna inicjatywa sześciu polskich instytucji rozwoju z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju: PFR, BGK, KUKE, ARP, PARP i PAIH.

Team Poland „wypycha" polskiego przedsiębiorcę za granicę

Taki konglomerat ma dostarczyć polskim przedsiębiorcom unikalnych kompetencji, doświadczenia i zasobów oraz skutecznie wspierać ekspansję międzynarodową firm.

Team Poland wśród swoich pierwszych największych sukcesów wymienia udział polskich firm w budowie portu w nigeryjskim Lagos czy kluczowego połączenia kolejowego w Tanzanii. Prezes KUKE Janusz Władyczak oszacował łączną wartość inwestycji w Afryce na 40 mld zł.

Mobilizacja kapitału, wspieranie innowacji oraz budowanie trwałych fundamentów dla długofalowego wzrostu Polski są wpisane w misję PFR na lata 2026-2030, a ekspansja zagraniczna może być jej istotnym uzupełnieniem.

Obecnie szczególnie małe i średnie polskie przedsiębiorstwa eksportują znacząco mniej niż firmy o podobnej wielkości z innych krajów. Częściowo tłumaczy się to dużym rynkiem wewnętrznym, a częściowo zaległościami historycznymi.

Team Poland ma być rozpoznawalną marką, dzięki której firmy zyskają wiarygodność jako atrakcyjni partnerzy biznesowi na rynkach międzynarodowych. Przedsiębiorca ma mieć zapewnione kompleksowe wsparcie: nie tylko preferencyjne finansowanie i ubezpieczenie eksportowe, ale także m.in. doradztwo.

Podmioty zaangażowane w Team Poland zapewniają, że na koordynowane i komplementarne działania mogą liczyć praktycznie wszyscy przedsiębiorcy. Od startupów przez średnie przedsiębiorstwa po duże koncerny o międzynarodowym zasięgu.

– Polskich eksporterów i inwestorów wspieramy już od ponad 15 lat. Od tego czasu udzieliliśmy im finansowania na blisko 25 mld zł. Do 2030 roku zamierzamy wydać na ten cel kolejne 7 mld zł. Drugim filarem wsparcia BGK jest działalność inwestycyjna. Aktywizujemy fundusz Vinci i angażujemy się w program Innovate Poland. Inwestujemy w ten sposób w rozwój i zagraniczną ekspansję polskiej myśli technologicznej. Naszą strategię w tym zakresie wzmacnia właśnie inicjatywa Team Poland, która dzięki potencjałowi jej członków – instytucji rozwoju – pomaga polskiemu biznesowi budować międzynarodową konkurencyjność – powiedział Mirosław Czekaj, prezes zarządu BGK.

– Dysponujemy narzędziami, które pozwalają wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju międzynarodowego – na poziomie porównywalnym z najlepszymi praktykami stosowanymi przez naszych zachodnich partnerów. W najbliższych miesiącach będziemy szerzej pokazywać, jak działa ten ekosystem wsparcia – przekonuje Piotr Matczuk, prezes zarządu PFR SA.

Team Poland dla Ukrainy

Jednym z pierwszych pomysłów jest Team Poland dla Ukrainy. Oferuje 34 wyselekcjonowane narzędzia wsparcia biznesu i Asystenta Przedsiębiorcy. W czerwcu 2026 r. podczas konferencji URC Gdańsk Rohlig SUUS Logistics podpisał umowę z PFR, na mocy której zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN wniesie 10 mln euro do projektu ekspansji polskiego operatora w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej (CEECA).

Pesa kupiła niemieckiego producenta tramwajów

Z kolei Pesa Bydgoszcz na początku lipca sfinalizowała proces przejęcia 100 proc. udziałów niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick (HB) z Lipska.

Z planów wynika, że zakłady produkcyjne w Lipsku będą rozwijane, a dzięki połączeniu potencjałów obu firm powstanie producent pojazdów sektora „Urban”, który będzie mógł zaoferować „nowoczesne, komfortowe i ekologiczne pojazdy odpowiadające potrzebom przewoźników na wszystkich rynkach europejskich".

Konkretna cena zakupu niemieckiego producenta nie jest znana. Pesa zabezpieczyła jednak finansowanie o wartości sięgającej niemal 7 mld zł.

Jak wygląda współpraca firm z Team Poland?

W ramach Team Poland instytucje z grupy PFR współpracują jako tzw. one-stop-shop dla firm planujących ekspansję zagraniczną. Model opiera się na łączeniu prywatnej przedsiębiorczości z długoterminowym finansowaniem oraz zabezpieczeniem ryzyka, co ma ułatwiać polskim podmiotom wchodzenie na wymagające rynki i budowanie ich pozycji w globalnych łańcuchach dostaw.

Dzięki współpracy instytucji przedsiębiorcy mają otrzymywać pomoc dopasowaną do etapów rozwoju projektu. Przedsiębiorca może w jednym miejscu uzyskać informacje i pomoc, otrzymać dopasowaną ofertę narzędzi oraz skorzystać z kontaktu z ekspertami i doradcami.

Oferta obejmuje zarówno instrumenty finansowe, jak i poza finansowe, takie jak finansowanie dłużne i kapitałowe, gwarancje, ubezpieczenia, wiedza ekspercka o rynkach zagranicznych, szkolenia, narzędzia promocji, raporty oraz szeroka sieć kontaktów międzynarodowych.

To m.in. finansowanie kontraktów eksportowych, pożyczki i kredyty na inwestycje zagraniczne, inwestycje kapitałowe, ubezpieczenia należności, ubezpieczenia inwestycyjne, bankowe zabezpieczenia zagranicznych kontraktów handlowych, doradztwo i analizy rynkowe, warsztaty i wydarzenia biznesowe, raporty, publikacje, wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz dostęp do informacji o przetargach i wydarzeniach.

Jak otrzymać wsparcie na ekspansję zagraniczną od Team Poland?

W celu uzyskania wsparcia od Team Poland należy skontaktować się z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), która oferuje analizę potencjału eksportowego, opracowanie strategii ekspansji na wybrane rynki, weryfikację partnerów biznesowych czy przygotowanie pakietów informacyjnych.

Na platformie Team Poland dostępne są narzędzia (np. Asystent Przedsiębiorcy), których zadaniem jest pomoc w dopasowaniu oferty spółek Team Poland do konkretnych potrzeb przedsiębiorcy. Na podstawie odpowiedzi udzielonych w krótkiej ankiecie przedstawiane są konkretne programy i instrumenty.

Oprócz tego regularnie mają odbywać się spotkania z przedsiębiorcami w formule konferencji.

Prezes Seleny Krzysztof Domarecki: globalizacji się nie zawróci, wsparcie dla firm jest potrzebne

Czy takie wsparcie od państwa jest potrzebne? Czy przedsiębiorcy nie mogliby sobie radzić sami?Prezes Seleny Krzysztof Domarecki, jeden z uczestników panelu dyskusyjnego podczas pierwszego spotkania z przedsiębiorcami, które odbyło się we wtorek w Warszawie, przyznaje, że biznes potrzebuje takiej pomocy.

Jak podkreślił Krzysztof Domarecki, istnieje pewne napięcie między przedsiębiorcami a Team Poland, wynikające – w jego ocenie – z tego, że Team Poland nie nauczył się jeszcze w pełni odpowiadać na ich potrzeby.

Prezes Seleny zauważył, że polski program wsparcia, mimo że łącznie ma wartość miliardów złotych (pula środków na samą odbudowę i ekspansję na rynek ukraiński opiewa na kwotę rzędu 23 mld złotych), to i tak jest dużo mniejszy niż jego odpowiednicy z Niemiec czy Francji.

Choć możemy mówić o końcu „beztroskiej" fazy globalizacji, to powiązania gospodarcze obecne na świecie są tak silne ze względów technologicznych, że nie da się ich rozerwać.

– Robiący w ostatnich latach karierę termin decoupling (uniezależnianie się gospodarcze i technologiczne jednych państw od drugich) jest niemożliwy z trzech powodów. Po pierwsze, zbankrutowałaby amerykańska giełda. Po drugie, siły ekonomiczne i powiązania są tak silne, że nie dałoby się rozwiązać tych powiązań bez katastrofy cięższej, jeśli chodzi o skutki, niż zrzucenie bomb atomowych. Po trzecie, poza skrajnymi doktrynerami politycznymi, ludzie od zawsze chcą podróżować, robią to i tego nie da się już odwrócić bez skrajnego cofnięcia cywilizacyjnego – powiedział prezes Seleny Krzysztof Domarecki.

W jego ocenie nie chodzi też o skalę wsparcia, ale o to, aby polski biznes nauczył się gry zespołowej, która na Zachodzie funkcjonuje od kilkuset lat.

– Nawet gdy mówiło się o totalnej liberalizacji handlu, to ja obserwowałem, jak o kontrakty na Bliskim Wschodzie firmy amerykańskie z francuskimi biły się z bardzo dużym zaangażowaniem rządów czy banków. W Polsce w tym czasie wśród przedsiębiorców dominowała ocena, że politycy powinni przede wszystkim nie przeszkadzać, a my już zrobimy wszystko – stwierdził.