Team Poland i miliardy na wsparcie ekspansji polskich firm. Szanse mają też mali gracze
Team Poland ma pomóc polskim firmom skuteczniej konkurować na rynkach międzynarodowych, łącząc finansowanie, ubezpieczenia i doradztwo oferowane przez instytucje z Grupy PFR. Rozpoczął się cykl spotkań z przedsiębiorcami.
20.07.2026, 20:30
Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Team Poland to kwota rzędu dziesiątek miliardów złotych. Od lewej prezes BGK Mirosław Czekaj i prezes PFR Piotr Matczuk na spotkaniu z przedsiębiorcami promującym inicjatywę. Fot. mat. pras. BGK
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest inicjatywa Team Poland i jak przebiegło pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami.
- Na jakie wsparcie od państwa mogą liczyć polskie firmy planujące ekspansję zagraniczną.
- Jak tego typu wsparcie wygląda na tle rozwiązań istniejących za granicą.