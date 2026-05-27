TikTok Shop wchodzi do Polski. Znamy datę i szczegóły usługi, która może wywrócić rynek e-commerce

Potwierdziły się informacje XYZ, o których pisaliśmy rok temu. Wówczas, jak wynikało z naszych informacji, platforma miała ruszyć najpóźniej w I półroczu 2026 r. Poznaliśmy właśnie ostateczną i pewną datę. Planowany start to 15 czerwca.

Nowa usługa ma połączyć w jednej aplikacji to, co dotąd na platformie działało głównie jako inspiracja zakupowa: krótkie wideo, transmisje live, rekomendacje twórców i profile marek.

Różnica polega na tym, że od połowy czerwca użytkownik nie będzie już musiał opuszczać TikToka, by znaleźć produkt i dokończyć zakup w zewnętrznym sklepie. Cała transakcja ma odbywać się w aplikacji.

Start w Polsce będzie częścią szerszej europejskiej ekspansji. Równolegle TikTok Shop ma pojawić się także w Holandii, Belgii i Austrii. Polska jest dla spółki jednym z kolejnych etapów budowy handlowej warstwy aplikacji, która do tej pory była przede wszystkim platformą rozrywkową, społecznościową i reklamową.

Ekspansja TikToka w Polsce

– Polska jest naturalnym kolejnym krokiem dla nas. To nie jest dodatkowa funkcja ani eksperyment na kilka miesięcy. To strategiczny ruch TikToka, który trwa od wielu lat mówi Adam Zaorski, przedstawiciel TikToka odpowiedzialny za operacje e-commerce w Polsce.

Spółka nie ujawnia, ilu sprzedawców rozpocznie działalność w Polsce w dniu startu.

Przedstawiciele firmy mówią jednak o „tysiącach”. Na istniejących rynkach europejskich, w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech i Irlandii, TikTok Shop ma łącznie ponad 100 tys. sprzedawców. Najaktywniejszym rynkiem ma być Francja, z ponad 34 tys. sprzedawców.

– Na starcie mówimy o tysiącach sprzedawców. Zależy nam jednak przede wszystkim na solidnych fundamentach i edukacji rynku – zaznaczył Adam Zaorski.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła nasza redakcja, na etapie wdrożenia jest 200 sprzedających. TikTok walczy obecnie o pozyskanie sprzedających na platformie. Momentem przełomowym ma być sierpień. Do tego czasu mają trwać testy platformy na polskim podwórku.

Aktualnie TikTok prowadzi rozmowy głównie z trzema grupami: merchantami, czyli potencjalnymi sprzedawcami, afiliantami oraz dużymi markami, które mogłyby wprowadzić swoje produkty na platformę.

TikTok chce skomercjalizować miliony użytkowników

W Polsce TikTok ma 14,2 mln użytkowników. W Europie z aplikacji korzysta ponad 200 mln osób miesięcznie, a globalnie ponad miliard. Dla spółki to punkt wyjścia do budowy rynku e-commerce, który nie zaczyna od zera. Platforma ma już użytkowników, twórców, marki i mechanizmy rekomendacyjne. Brakującym elementem był dotąd sam zakup.

– Uruchamiając marketplace, wielkim przywilejem jest mieć taką skalę od pierwszego dnia. Ale to także duża odpowiedzialność – tłumaczy Adam Zaorski.

Z biznesowego punktu widzenia TikTok Shop ma rozwiązać problem, który dotąd działał na korzyść innych sprzedawców. Produkty stawały się popularne na TikToku, ale zakup następował gdzie indziej: w sklepie internetowym marki, na marketplace, w wyszukiwarce albo nawet w sklepie stacjonarnym. W Stanach Zjednoczonych zjawisko to jest na tyle powszechne, że Amazon tworzył sekcje z produktami viralowymi na TikToku.

– Produkty sprzedawały się dzięki treściom na TikToku, ale transakcja (jeśli do niej dochodziło) odbywała się poza nami. TikTok Shop domyka ten łańcuch – zaznacza Adam Zaorski.

Zdaniem eksperta TikTok Shop nie zdominuje rynku. Jeszcze TikTok Shop na pewno namiesza w kategoriach: moda, uroda, elektronika. W UK zakupy robi tam 31 proc. kupujących online . W Niemczech 16 proc. Różnica tkwi w strukturze rynku. Klienci z Wielkiej Brytanii, która jest zdominowana przez Amazon i eBay, są bardziej otwarci na nowe platformy. Polski rynek ma silnych graczy i wysoki próg wejścia. Allegro skupia 88 proc. polskich e-kupujących. OLX 35 proc., Temu 20 proc. a Amazon 19 proc. Fiaskiem zakończyła się próba rozwoju Shopee.



Dlatego TikTok Shop rozszerzy rynek, nie zdominuje. Na Allegro idziemy po planowane zakupy, na TikToku odkrywamy i kupujemy impulsywnie. To inny moment w lejku sprzedażowym. Ponadto sklepy Meta nie stały się dla Polaków naturalnym miejscem zakupu. Konwersje w social mediach deklaruje zaledwie 19 proc. e-kupujących, głównie z obawy o bezpieczeństwo.



TikTok ma w Polsce ponad 16 mln użytkowników spędzających tam 24 godziny miesięcznie. 93 proc. codziennych użytkowników traktuje go jako źródło researchu przed zakupem. Spodziewam się testowego powiększania budżetów, nie zastępowania dotychczasowych kanałów – tak samo jak w UK. Bez twardych dowodów na konwersję nie będzie większych przesunięć, a live commerce w Polsce wciąż raczkuje.



Długofalowo TikTok Shop to ryzyko dla marż i lojalności sprzedawców wobec platform – nie dla ruchu konsumentów.

Na czym będzie zarabiać TikTok

Firma będzie zarabiać przede wszystkim na prowizji od sprzedaży i reklamie. Standardowa prowizja na rynkach europejskich ma wynosić 9 proc., a w przypadku elektroniki 7 proc. W Polsce na start zostanie jednak obniżona do 2 proc. przez pierwsze 90 dni. TikTok nie planuje pobierać miesięcznych opłat ani abonamentu za prowadzenie sklepu.

– Nie ma żadnych opłat miesięcznych, żadnych subskrypcji, żadnych kosztów prowadzenia sklepu. Jest prowizja od sprzedaży – tłumaczy Adam Zaorski.

Drugim istotnym źródłem przychodów mają być reklamy. TikTok Shop zostanie zintegrowany z reklamowym ekosystemem platformy, ale będzie bezpośrednio powiązany ze sprzedażą niż dotychczasowe kampanie zewnętrzne. Sprzedawcy będą mogli promować produkty, transmisje live i obecność w wyszukiwarce. Jednym z nowych rozwiązań będzie GMV Max, produkt reklamowy optymalizowany pod wartość sprzedaży brutto.

– Produkt może stać się reklamą. Będzie wyświetlany w zakładce Shop w feedzie – zaznaczył przedstawiciel TikToka.

Nowością będą także reklamy transmisji sprzedażowych. Marka lub sprzedawca będzie mógł uruchomić live, a następnie promować jako format reklamowy, by od początku przyciągnąć widzów.

To narzędzie może wpłynąć na rynek reklamowy bardziej niż sama platforma na konkurencję w postaci takich miejsc, jak Allegro czy Amazon.

– Moim zdaniem mocno zmieni się rynek reklamowy. Część budżetów performance i influencer marketingu zacznie przechodzić właśnie do TikTok Shopa, bo marki dostaną możliwość bezpośredniego mierzenia sprzedaży w ramach jednej platformy. Dla wielu firm TikTok przestanie być dodatkiem do marketingu, a stanie się realnym kanałem sprzedaży – komentuje – Jakub Gierszyński, ekspert branży e-commerce.

Plany podboju rynku e-commerce

TikTok opisuje swój model jako discovery e-commerce, czyli handel oparty na odkrywaniu produktów. Użytkownik nie zawsze przychodzi z konkretną intencją zakupową jak w klasycznej wyszukiwarce lub marketplace. Często trafia na produkt w treści wideo, podczas transmisji live albo przez rekomendację twórcy. Według danych przywoływanych przez firmę jeden na dwóch użytkowników TikToka odkrywa na platformie nowe produkty lub marki, a trzech na czterech traktuje ją jako miejsce rekomendacji.

W Polsce TikTok wskazuje, że 70 proc. użytkowników odkrywa na platformie nowe lokalne biznesy, 81 proc. uważa kreatywne treści za inspirację do testowania nowych produktów, a niemal połowa deklaruje większą skłonność do zakupu od lokalnej marki, jeśli treści są autentyczne.

– TikTok już dziś ma realny wpływ na decyzje zakupowe. To nie jest coś, co dopiero próbujemy stworzyć. To już się dzieje – dodaje Adam Zaorski.

Czy plany firmy zostaną zrealizowane?

– TikTok Shop może mocno namieszać w polskim e-commerce, ale raczej nie w taki sposób, że nagle odbierze rynek Allegro czy Amazonowi. Bardziej chodzi o zmianę zachowań zakupowych, szczególnie młodszych klientów. TikTok już dziś bardzo skutecznie wpływa na decyzje zakupowe, a teraz cały proces – od obejrzenia produktu do zakupu – będzie można zamknąć w jednej aplikacji – przewiduje w rozmowie z nami Jakub Gierszyński.

Zaznacza, że największy wpływ TikTok Shop odczują marki z kategorii beauty, fashion, suplementów czy produktów lifestyle’owych, gdzie emocje, trendy i rekomendacje twórców mają ogromne znaczenie. W tych segmentach TikTok Shop może bardzo szybko zdobyć udział w sprzedaży.

– Allegro nadal będzie wygrywać skalą, logistyką i zaufaniem klientów, natomiast TikTok może stać się bardzo silnym kanałem odkrywania produktów. I to jest największa zmiana – użytkownik nie będzie już szukał produktu, tylko „trafi” na niego podczas przeglądania zawartości – przewiduje Jakub Gierszyński.

Jak będzie działać TikTok Shop

TikTok Shop będzie działał w kilku formatach. Pierwszym będą krótkie filmy w zakładce Dla Ciebie z podpiętym produktem. Po kliknięciu użytkownik zobaczy kartę produktu i będzie mógł dokonać zakupu bez wychodzenia z aplikacji.

Drugim formatem będzie live shopping, czyli transmisje sprzedażowe na żywo. Sprzedawcy i marki będą mogli prezentować produkty, odpowiadać na pytania i prowadzić sprzedaż w czasie rzeczywistym.

Trzecim elementem będzie zakładka Shop. Produkty będą dobierane przez silnik rekomendacyjny, także w ramach kategorii. Osoba wchodząca w kategorię mody, elektroniki czy kosmetyków ma widzieć ofertę dopasowaną do własnych zainteresowań i zachowań.

– To trochę inaczej niż w typowych marketplaceach. Mamy kategoryzację, ale każdorazowo to, co jest wyświetlane, działa na bazie algorytmu – tłumaczy Adam Zaorski.

Warto wiedzieć Jak wygląda polski e-commerce Platformy e-commerce stały się w Polsce jednym z głównych mechanizmów dystrybucji towarów, porównywania cen i budowania relacji z klientem. Według raportu Gemius E-commerce w Polsce 2025 zakupy online deklaruje 78 proc. internautów, 77 proc. kupuje w polskich sklepach internetowych, a 41 proc. także na stronach zagranicznych. W ujęciu całej sprzedaży detalicznej udział e-commerce jest jednak niższy niż jego znaczenie w codziennych zachowaniach konsumentów. Z danych KIG opartych na statystyce GUS wynika, że w 2024 r. e-handel odpowiadał za 8,9 proc. całkowitej sprzedaży detalicznej w Polsce, wobec 8,7 proc. rok wcześniej. W 2025 r. udział ten według szacunków KIG wzrósł do ok. 9,1 proc., przy obrotach e-commerce bliskich 92 mld zł. Największe znaczenie mają dziś marketplace’y, bo koncentrują popyt, uwagę konsumentów, logistykę, płatności i reklamę. W raporcie Gemius Allegro pozostawało najczęściej wskazywaną platformą zakupową. Korzystanie z niego deklarowało 88 proc. konsumentów online. Kolejne były OLX: 35 proc., Temu: 20 proc., Amazon: 19 proc., Zalando: 15 proc. i AliExpress: 15 proc. Znaczenie platform wykracza poza samą sprzedaż. Dla polskich firm są one kanałem dostępu do milionów klientów, ale też źródłem presji cenowej i prowizyjnej. Dla konsumentów oznaczają większy wybór, wygodę dostaw, łatwiejsze porównywanie ofert i niższe ceny. DOECD w opublikowanym w 2026 r. badaniu rynku analizuje marketplace’y w Polsce właśnie z perspektywy konkurencji i siły największych platform. XYZ

Jak zarabiać na TikToku? Startuje afiliacja

Kolejnym formatem będzie sklep widoczny na profilu marki lub sprzedawcy. Jeśli firma prowadzi konto na TikToku, jej produkty będą mogły być dostępne bezpośrednio z profilu. Podobny mechanizm obejmie twórców działających w programie afiliacyjnym.

Afiliacja będzie jednym z kluczowych narzędzi sprzedażowych. Twórca, który zarejestruje się w TikTok Shop jako afiliant, będzie mógł promować produkty sprzedawców i otrzymywać prowizję od sprzedaży wygenerowanej przez swoje treści. Współprace mają być oznaczane, a komunikaty lokalizowane na polski rynek.

– Jeśli użytkownik kupi produkt z filmu danego twórcy, twórca dostaje z tego prowizję – zaznacza przedstawiciel TikToka.

TikTok nie będzie narzucać sprzedawcom wysokości prowizji dla afiliantów. Technicznie przedział ma wynosić od 1 do 80 proc., a konkretna stawka będzie ustalana przez markę lub sprzedawcę. Platforma będzie jedynie rekomendować poziomy prowizji w zależności od kategorii, ponieważ różne segmenty rynku mają odmienne marże.

Dostęp do programu afiliacyjnego nie będzie całkowicie otwarty. Twórca będzie musiał mieć co najmniej 18 lat i przejść proces rejestracji. Minimalny próg to 1500 obserwujących.

– Chcemy, żeby jak najwięcej twórców dostało możliwość monetyzacji, ale jednocześnie chcemy zadbać o to, żeby profile były aktywne i prowadzone w sposób profesjonalny – komentuje Adam Zaorski.

Operacyjna strona TikTok Shop

Od strony sprzedawcy centrum operacyjnym będzie Seller Center. To tam firma będzie zakładać konto, dodawać produkty, obsługiwać sprzedaż i zarządzać ofertą. Produkty będzie można wprowadzać ręcznie albo przez integracje. TikTok zapowiada połączenia z popularnymi platformami i integratorami, m.in. WooCommerce, BigCommerce, BaseLinkerem, Apilo i Sky-Shopem.

– Sprzedawca zakłada Seller Center, czyli centrum dowodzenia TikTok Shop. Produkty muszą się tam znaleźć, ale można je dodać manualnie albo przez integrację – zaznaczył Adam Zaorski.

Integracje mają obejmować zarówno katalog produktów, jak i przekazywanie zamówień. Jeśli zamówienie zostanie złożone w TikTok Shop, sprzedawca nie będzie musiał obsługiwać go oddzielnie, jeżeli jego system sprzedażowy zostanie zintegrowany z platformą.

Warunkiem udziału w polskim TikTok Shop będzie działalność zarejestrowana w Polsce. Platforma dopuści jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Sprzedawcy przejdą procedury KYB i KYC, czyli weryfikację biznesu oraz tożsamości.

Polski sprzedawca będzie jednak mógł stosunkowo łatwo wyjść z ofertą na inne rynki europejskie, na których TikTok Shop jest dostępny. Funkcja Sell Across Europe pozwoli wystawić produkty na kilku rynkach, wykorzystując automatyczne tłumaczenia opisów, konwersję cen, a nawet narzędzia do tłumaczenia tekstów widocznych na zdjęciach produktowych.

– Sprzedawca dodaje produkty raz i kilkoma kliknięciami może wystawić je na wszystkie rynki europejskie, na których TikTok Shop działa – zaznaczył przedstawiciel TikToka.

Partnerzy TikTok Shop

W Polsce TikTok współpracuje logistycznie z InPostem i DPD. Dla sprzedaży transgranicznej w ramach Sell Across Europe wykorzystywany będzie także GLS. W płatnościach użytkownicy mają mieć do dyspozycji karty, Apple Pay, Google Pay i Blik.

– InPost jest ulubioną marką polskich konsumentów i liderem rynku logistycznego, więc nie jest zaskoczeniem, że stajemy się naturalnym partnerem dla każdego nowego podmiotu, chcącego zaistnieć w polskim e-commerce. Rynek ten nieustannie się zmienia i właśnie to sprawia, że ta branża jest tak ekscytująca. Wejście TikTok Shop na polski rynek to dla nas wyraźny sygnał, że ekosystem e-commerce dojrzewa i oferuje konsumentom coraz więcej możliwości. Nowe kanały sprzedaży to nowe możliwości dla kupujących, a to jest dokładnie kierunek, który wspieramy. Ki-bicujemy TikTok Shop i cieszymy się, że możemy być częścią tej zmiany – skomentował wejście TikTok Shop na polski rynek Rafał Brzoska, CEO i założyciel Grupy InPost.

Magdalena Kubisa, Business Development Director w Bliku zaznaczyła, że Polska jest dziś jednym z najbardziej rozwiniętych pod względem technologii mobilnych rynków e-commerce w Europie. A konsumenci przyzwyczaili się do płatności, które są niemal niezauważalne: szybkie, intuicyjne i finalizowane w kilka sekund.

– Dla globalnej platformy takiej jak TikTok Shop start z Blikiem zintegrowanym od pierwszego dnia to silny sygnał dla polskich konsumentów. Pokazuje głębokie zrozumienie lokalnych nawyków i natychmiast usuwa bariery w procesie zakupowym – komentuje Magdalena Kubisa.

TikTok Shop i marki, które wystartują

W gronie firm, które już dołączyły do TikTok Shop, wymienić można Modivo, L’Oréal, Carpatree, beBIO Cosmetics, Eveline Cosmetics czy Everybody London.

– Wejście w obszar live shoppingu to dla nas nowy kierunek działań marketingowych, który postrzegamy jako szansę na pokazanie jakości naszych produktów jak największej liczbie nowych klientów – mówi Łukasz Traczyk, dyrektor Alternatywnych kanałów sprzedaży w Modivo.

Małgorzata Misiura, Chief Digital & Marketing Officer L’Oréal Poland & Baltic HUB zaznacza, że partnerstwo z TikTok Shop ma pomóc w społecznościowej transformacji handlu.

– Cieszymy się, że możemy wspólnie z TikTok Shop oraz markami naszej Dywizji Produktów Konsumenckich współtworzyć nową erę handlu, stawiając konsumentów w centrum każdej cyfrowej interakcji – mówi Gosia Misiura.

– Od dłuższego czasu z dużą niecierpliwością czekaliśmy na uruchomienie TikTok Shop w Polsce. Dla nas to ogromna szansa dlatego przygotowania rozpoczęliśmy na długo przed oficjalnym wejściem TikTok Shop na polski rynek – komentuje Jakub Chmielniak, właściciel Carpatree.

Pozytywnie o TikToku wypowiada się także Karina Fiedczyk, Head of Digital Marketing, E-commerce & PR, beBIO Cosmetic, Wojciech Kasprzycki, pełnomocnik zarządu ds. komunikacji i e-commerce w Eveline Cosmetics czy Jowita Ślusarz, Founder & CEO Everybody London.

Sprzedawcy pod nadzorem

Po uruchomieniu sklepu platforma będzie monitorować produkty, kategorie, jakość obsługi, czas wysyłki i zgodność z regulaminami. Sprzedawcy będą oceniani wewnętrznym wskaźnikiem Shop Health Score, widocznym dla TikToka i samego sprzedawcy.

– Nie chodzi o to, żeby karać sprzedawców. Chcemy z nimi pracować i rozwijać ich tak, żeby usługi były świadczone na jak najwyższym poziomie – dodaje Adam Zaorski z TikToka.

Start 15 czerwca będzie wdrożeniem stopniowym. Funkcja może nie pojawić się od razu u wszystkich użytkowników, ale TikTok zakłada, że w ciągu kilku dni lub tygodni dostęp zostanie rozszerzony.

– To będzie rollout. Technicznie może nie u wszystkich pojawić się od samego początku, ale nie mamy polityki dozowania produktu. Będzie odświeżać się sukcesywnie – zaznacza Adam Zaorski.



