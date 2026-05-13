Kategoria artykułu: Biznes
Brzoska kontra Kuśmierz. Prezesi InPostu i Allegro w dyskusji o przyszłości e-commerce
Rafał Brzoska, prezes InPostu i Marcin Kuśmierz, prezes Allegro spotkali się na sali głównej konferencji Impact. Cel? Dyskusja o przyszłości e-commerce. „Pachnie mi fuzją” – stwierdził na zakończenie prowadzący debatę Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny XYZ. Oto co się wydarzyło na sali.
13.05.2026, 19:11
Rafał Brzoska i Marcin Kuśmierz spotkali się na sali głównej konferencji Impact. Debatę prowadził Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego liderzy Allegro i InPostu zupełnie inaczej oceniają przyszłość marketplace’ów i rolę klienta w handlu internetowym.
- Jak sztuczna inteligencja może zmienić sposób wyszukiwania produktów, podejmowania decyzji zakupowych i korzystania z platform e-commerce.
- Co polskie firmy wyniosły z ekspansji zagranicznej i dlaczego rywalizacja o europejskiego klienta dopiero nabiera tempa.