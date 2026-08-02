Tożsamość i pamięć. Zachęta prezentuje wystawę „Dom na korzeniach”
„Dom na korzeniach” to wystawa Any Vostruchovaitė i Łukasza Radziszewskiego. Artyści, korzystając z różnych środków wyrazu, opowiadają o tożsamości, pamięci i domu jako sieci więzi, wspomnień oraz doświadczeń.
02.08.2026, 04:30
Obraz Any Vostruchovaitė zatytułowany „Widok z mojego okna”. Fot. Materiały prasowe Zachęta
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zainspirowało Anę Vostruchovaitė i Łukasza Radziszewskiego do przygotowania wystawy.
- Jakie prace składają się na ekspozycję „Dom na korzeniach”.
- Do kiedy można oglądać wystawę.