Trump w Washington Post: celem operacji „wolność dla Iranu”
Izrael i Stany Zjednoczone zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Washington Post, że celem ataków jest zapewnienie wolności Irańczykom i zmiana reżimu w Teheranie.
28.02.2026, 14:40
Prezydent Trump, w krótkim wywiadzie dla Washington Post tuż po godzinie 4 rano, podkreślił, że głównym celem działań jest wolność dla ludności Iranu. Fot. Nathan Howard/Getty Images
