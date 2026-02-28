Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak militarny na Iran. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że celem operacji jest obrona Amerykanów i zniszczenie irańskich zdolności rakietowych
28.02.2026, 09:24 Aktualizacja: 28.02.2026, 09:44
Prezydent USA wystąpił z ośmiominutowym nagraniem opublikowanym w serwisie Truth Social. Oświadczył, że amerykańskie siły zbrojne prowadzą „dużą i trwającą operację bojową”. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Izrael i USA przeprowadziły skoordynowany atak na Iran i jakie cele zostały zbombardowane.
- Jakie decyzje podjęto w Izraelu i USA w odpowiedzi na ryzyko irańskiego odwetu.
- Jak reagują Iran, społeczność międzynarodowa oraz polski rząd na eskalację konfliktu.