Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”

Pierwsze uderzenia rozpoczęły się w nocy z piątku na sobotę czasu waszyngtońskiego, tuż po godzinie 1.00. Ataki objęły cele wojskowe w Iranie, w tym wyrzutnie rakiet balistycznych oraz składy pocisków.

Multiple explosions rocked central Tehran. pic.twitter.com/sZzPuRcZvV — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) February 28, 2026

Operację potwierdziły zarówno władze w Jerozolimie, jak i administracja USA. W działaniach brały udział izraelskie i amerykańskie samoloty bojowe.

Według izraelskiego ministra obrony Israel Katz, był to „atak wyprzedzający”, mający zapobiec dalszym zagrożeniom ze strony Iranu. Izrael poinformował, że operacja ma kryptonim Ryczący Lew (Roaring Lion), co nawiązuje do 12-dniowej wojny z czerwca 2025 r. o kryptonimie Powstający Lew (Rising Lion).

Izraelskie lotnictwo uderzyło m.in. w infrastrukturę rakietową. Równolegle do działań militarnych władze Izraela ogłosiły na terenie całego kraju stan wyjątkowy.

Zamknięto przestrzeń powietrzną Izraela, wstrzymano działalność szkół oraz większości miejsc pracy. Wojsko przygotowuje się na możliwy odwet ze strony Iranu.

Stan wyjątkowy w Izraelu i przygotowania na odwet

Izraelskie szpitale rozpoczęły wypisywanie pacjentów, którzy mogą kontynuować leczenie w domach. Personel medyczny został przeniesiony do podziemnych oddziałów, mających zapewnić ochronę przed ewentualnymi atakami rakietowymi.

Syreny alarmowe rozległy się w wielu częściach kraju. Władze apelują do mieszkańców o pozostawanie w pobliżu schronów.

W ataku uczestniczyły również siły USA. Przedstawiciele administracji amerykańskiej, cytowani przez CNN, podkreślali, że „to nie jest nieduży atak”.

Według tych informacji celem są wyłącznie instalacje wojskowe, a skala operacji jest znacznie większa niż amerykańskie uderzenia z czerwca ubiegłego roku.

Prezydent USA wystąpił z ośmiominutowym nagraniem opublikowanym w serwisie Truth Social. Oświadczył, że amerykańskie siły zbrojne prowadzą „dużą i trwającą operację bojową”.

– Naszym celem jest obrona Amerykanów przed zagrożeniami ze strony irańskiego reżimu – powiedział Trump, określając władze Iranu jako „radykalną dyktaturę”.

O godzinie 9.20 izraelska armia poinformowała, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela.

Trump: zniszczymy ich pociski i przemysł rakietowy

Donald Trump zapowiedział całkowite zniszczenie irańskich zdolności rakietowych. – Zniszczymy ich pociski i zrównamy z ziemią ich produkcję rakiet – oświadczył.

Prezydent USA przyznał jednocześnie, że w wyniku operacji mogą być ofiary po stronie amerykańskiej. – Możemy mieć poległych – powiedział.

Szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine wcześniej ostrzegał prezydenta, że wojna z Iranem może oznaczać śmierć lub rany wśród żołnierzy USA.

Według amerykańskich urzędników, kampania uderzeń może potrwać kilka dni. Do ataków wykorzystywane są samoloty startujące z baz i lotniskowców rozmieszczonych na Bliskim Wschodzie.

Administracja USA zaznacza, że operacja ma charakter obronny i jest odpowiedzią na działania Iranu, w tym rozwijanie programu rakietowego i nuklearnego.

Trump podkreślał, że przez 47 lat irański reżim wzywał do „śmierci Ameryce” i prowadził działania wymierzone w USA, ich żołnierzy i sojuszników.

Uderzenia w Teheranie i innych miastach Iranu

Silne eksplozje były słyszane w Teheranie, w tym w dzielnicy Pasteur, gdzie znajdują się obiekty rządowe oraz siedziby Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Według Reutersa, ataki miały miejsce w pobliżu biur najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Ali Khamenei.

Irańscy urzędnicy poinformowali jednak, że Chamenei nie przebywał w tym czasie w stolicy i został przewieziony w bezpieczne miejsce.

Państwowa agencja Fars podała, że w rejon Pasteur spadło co najmniej siedem pocisków. Dym był widoczny nad dużą częścią miasta.

Naloty objęły także inne irańskie miasta, w tym Isfahan, Kom, Karadż oraz Kermanszach. Mieszkańcy relacjonowali kolejne eksplozje.

Ataki rozpoczęły się w sobotni poranek, w pierwszy dzień irańskiego tygodnia pracy, gdy miliony ludzi były w pracy i szkołach.

Iran zapowiada „miażdżące kontruderzenie”

Władze w Teheranie zapowiedziały odwet. Jeden z wysokich rangą urzędników reżimu, cytowany przez Reutersa, zapowiedział „miażdżące kontruderzenie”.

Bliski Wschód pozostaje w stanie najwyższego napięcia od tygodni. Trump wcześniej wielokrotnie groził Iranowi atakiem, jeśli Teheran nie zgodzi się na jego warunki dotyczące programu nuklearnego.

Równolegle USA prowadziły największe od dekad wzmacnianie swojej obecności wojskowej w regionie.

Jeszcze w czwartek w Szwajcarii odbyła się ostatnia runda pośrednich rozmów USA–Iran na temat programu nuklearnego. Negocjacje zakończyły się fiaskiem.

Wcześniejsze protesty antyrządowe w Iranie, brutalnie stłumione przez władze, według organizacji praw człowieka pochłonęły tysiące ofiar.

Administracja Trumpa twierdzi, że Iran próbował odbudować swój program nuklearny po amerykańskich nalotach z czerwca ubiegłego roku.

Reakcje międzynarodowe i stanowisko Polski

W Polsce do sytuacji odniósł się premier Donald Tusk. Poinformował, że odebrał meldunki z MON i MSZ w związku z atakiem na Iran.

– Nasi obywatele, w tym personel ambasady RP w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze – przekazał szef rządu.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w sobotę, że w związku z atakiem USA i Izraela na Iran zdecydował o wzmocnieniu monitoringu cyberprzestrzeni Polski pod kontem ewentualnych zagrożeń i kampanii dezinformacyjnych.

W związku z atakiem USA i Izraela na Iran, podjąłem dezycję o wzmocnieniu monitoringu cyberprzestrzeni Polski pod kątem ewentualnych zagrożeń i kampanii dezinformacyjnych.



Obecnie nie obserwujemy zwiększonych działań adwersarzy ale w takich sytuacji warto zwracać szczególną… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) February 28, 2026

Dodał, że „obecnie nie obserwujemy zwiększonych działań adwersarzy. Jak zaznaczył, w takiej sytuacji warto zwracać szczególną uwagę na źródła informacji pojawiające się w sieci. Podkreślił, że bezpieczeństwo Polek i Polaków to priorytet wspólnych działań służb państwa.

Premier Donald Tusk przekazał w sobotę, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. „W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze” - przekazał szef rządu.

Linie lotnicze LOT odwołały wszystkie loty do Izraela.

Izrael podkreśla, że termin ataku ma również wymiar symboliczny, związany z okresem poprzedzającym żydowskie święto Purim.

Administracja USA zapowiada, że operacja będzie kontynuowana tak długo, jak uzna to za konieczne dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. CNN powołuje się na dwa niezależne źródła, które informują, że USA przygotowane są na prowadzenie ataków przez kilka dni.