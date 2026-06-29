Kategorie artykułu: Kultura Lifestyle
Tysiące fanów, gwiazdy na scenie i wielkie emocje. Dawid Podsiadło zamknął Obrotowy Tour z rozmachem
Sześć koncertów w czterech miastach i wypełnione po brzegi największe stadiony w Polsce. Dawid Podsiadło kolejny raz zabrał tysiące fanów w muzyczną podróż w wyjątkowej formule 360 stopni w ramach trasy koncertowej Obrotowy Tour 2026.
29.06.2026, 16:19
Koncertami na PGE Narodowym Dawid Podsiadło zakończył trasę Obrotowy Tour 2026. Fot. materiały prasowe / Dominika Scheibinger
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które polskie miasta odwiedził Dawid Podsiadło w ramach trasy Obrotowy Tour 2026.
- Jakie utwory zaśpiewał Dawid Podsiadło podczas sobotniego koncertu w Warszawie.
- Jacy artyści wystąpili razem z Dawidem Podsiadłą podczas koncertów w ramach jego tegorocznej trasy.