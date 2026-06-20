Nowa płyta i wielki koncert Jimka. Legendy polskiego rapu ponownie na lotnisku

Jak podkreśla Jimek, „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” to album, który „był sobie dłużny” od dawna. Fani mieli dopytywać o taki projekt od premiery utworu „Nie Muszę Wracać”, nagranego w 2012 r. z Pezetem.

– Nigdy nie zależało mi na podążaniu za trendami ani na tworzeniu muzyki według określonego wzoru. Ten album jest raczej odpowiedzią na pytanie, co w hip-hopie wciąż mnie fascynuje i czego jeszcze w nim jestem ciekaw. Są tu utwory mocno osadzone w klasyce gatunku, są też bardzo spokojne momenty. Nie brakuje również zupełnie nieoczywistych elementów, które poszły własną drogą. Nie próbuję niczego na siłę redefiniować. Po prostu pozwalam muzyce prowadzić mnie tam, gdzie chce. Taka różnorodność i łączenie pozornie odległych światów to już chyba mój znak rozpoznawczy – zaznacza Jimek.

Legendy polskiego rapu na płycie Jimka

Na nowej płycie, która miała premierę w czerwcu 2026 r., usłyszymy 12 polskich raperów – zarówno legendy gatunku, jak i przedstawicieli młodszego pokolenia. Jimkowi towarzyszą m.in. Abradab z Kalibra 44, Bedoes 2115, Eldo, Fokus i Rahim z Paktofoniki, Kosma Król, Łona, Molesta Ewenement, Oskar83 z duetu PRO8L3M, O.S.T.R., Pezet, Sokół i Wzgórze Ya-Pa 3.

– Jimek to super gość, bardzo zdolny muzyk, kompozytor i dyrygent. Współpraca z nim to świetna okazja, żeby hip-hop oparty na samplach i klasycznym rapowym brzmieniu poprowadzić w nieco innym kierunku – w stronę instrumentów, które Jimek tak pokochał. Jego świat, skonstruowany z nutek, jest bardzo barwny, dlatego ma miliony nowych pomysłów na sekundę. Czasami trudno było się na coś zdecydować. Podczas wspólnej pracy musiałem go trochę pilnować, bo gdy pojawia się kolejny pomysł, a potem następny, ciężko wybrać jeden konkretny albo zrealizować ten pierwszy, od którego zaczęliśmy działanie – mówi Piotr „Vienio” Więcławski z Molesty Ewenement.

Raper przyznaje, że doskonale rozumie Jimka „w jego przepięknym, artystycznym szaleństwie”.

– Podziwiam go za to, że wnosi hip-hop na kolejny, wyższy poziom. Jego praca z orkiestrą jest dla raperów absolutnie nobilitująca. Pokazuje hip-hop w zupełnie innej formie, podobnie jak inne duety z różnych dziedzin muzyki. To bardzo pożyteczne dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla słuchaczy. Chylę przed nim czoło – dodaje Vienio.

Album „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” jest już dostępny na platformach streamingowych oraz na płytach w sklepach.

Okładka nowej płyty Jimka. Fot. Materiały prasowe agencja Hope

Rapowe klasyki na lotnisku

Cały materiał z nowej płyty Jimka po raz pierwszy na żywo będzie można usłyszeć 12 września 2026 r. podczas koncertu na Lotnisku Bemowo. Według zapowiedzi kompozytora „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” zamykają projekt „Historia Polskiego Hip-Hopu”. Wcześniej Jimek przygotował dwa duże koncerty z polskimi raperami. Pierwszy odbył się na Lotnisku Bemowo w 2022 r., a drugi na Stadionie Śląskim w 2023 r.

Oprócz premierowego wykonania nowego albumu podczas wrześniowego koncertu zabrzmią także utwory, które zapisały się w historii polskiego rapu. Na scenie pojawią się wszyscy goście, którzy nagrali płytę z Jimkiem. Towarzyszyć im będzie orkiestra symfoniczna.

– Po Bemowie i Stadionie Śląskim nie interesowało mnie granie po raz trzeci tego samego koncertu. Ten rozdział dotyczy nowych rzeczy. Skoro po drodze poznaliśmy tylu ludzi, jaką stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego – mówi Jimek.