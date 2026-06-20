Kategoria artykułu: Lifestyle
Nowa płyta i wielki koncert Jimka. Legendy polskiego rapu ponownie na lotnisku
We wrześniu Radzimir Dębski, znany jako Jimek, powróci na Lotnisko Bemowo z projektem „Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni”. Podczas koncertu zabrzmią klasyki polskiego rapu oraz nowy materiał z premierowego albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”.
Jimek podczas premiery płyty „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”. Fot. materiały prasowe agencja Hope
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co Jimek mówi o swojej nowej płycie.
- Jacy artyści pojawiają się na albumie i jak oceniają współpracę z kompozytorem.
- Kiedy po raz pierwszy będzie można usłyszeć wszystkie utwory z nowej płyty na żywo.