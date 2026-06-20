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Kategoria artykułu: Lifestyle

Nowa płyta i wielki koncert Jimka. Legendy polskiego rapu ponownie na lotnisku

We wrześniu Radzimir Dębski, znany jako Jimek, powróci na Lotnisko Bemowo z projektem „Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni”. Podczas koncertu zabrzmią klasyki polskiego rapu oraz nowy materiał z premierowego albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”.

Jakub Szymanek - autor artykułu - profil
20.06.2026, 03:00
Jimek podczas premiery płyty „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”.
Jimek podczas premiery płyty „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”. Fot. materiały prasowe agencja Hope

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Co Jimek mówi o swojej nowej płycie.
  2. Jacy artyści pojawiają się na albumie i jak oceniają współpracę z kompozytorem.
  3. Kiedy po raz pierwszy będzie można usłyszeć wszystkie utwory z nowej płyty na żywo.
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Jak podkreśla Jimek, „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” to album, który „był sobie dłużny” od dawna. Fani mieli dopytywać o taki projekt od premiery utworu „Nie Muszę Wracać”, nagranego w 2012 r. z Pezetem.

– Nigdy nie zależało mi na podążaniu za trendami ani na tworzeniu muzyki według określonego wzoru. Ten album jest raczej odpowiedzią na pytanie, co w hip-hopie wciąż mnie fascynuje i czego jeszcze w nim jestem ciekaw. Są tu utwory mocno osadzone w klasyce gatunku, są też bardzo spokojne momenty. Nie brakuje również zupełnie nieoczywistych elementów, które poszły własną drogą. Nie próbuję niczego na siłę redefiniować. Po prostu pozwalam muzyce prowadzić mnie tam, gdzie chce. Taka różnorodność i łączenie pozornie odległych światów to już chyba mój znak rozpoznawczy – zaznacza Jimek.

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Legendy polskiego rapu na płycie Jimka

Na nowej płycie, która miała premierę w czerwcu 2026 r., usłyszymy 12 polskich raperów – zarówno legendy gatunku, jak i przedstawicieli młodszego pokolenia. Jimkowi towarzyszą m.in. Abradab z Kalibra 44, Bedoes 2115, Eldo, Fokus i Rahim z Paktofoniki, Kosma Król, Łona, Molesta Ewenement, Oskar83 z duetu PRO8L3M, O.S.T.R., Pezet, Sokół i Wzgórze Ya-Pa 3.

Jimek to super gość, bardzo zdolny muzyk, kompozytor i dyrygent. Współpraca z nim to świetna okazja, żeby hip-hop oparty na samplach i klasycznym rapowym brzmieniu poprowadzić w nieco innym kierunku – w stronę instrumentów, które Jimek tak pokochał. Jego świat, skonstruowany z nutek, jest bardzo barwny, dlatego ma miliony nowych pomysłów na sekundę. Czasami trudno było się na coś zdecydować. Podczas wspólnej pracy musiałem go trochę pilnować, bo gdy pojawia się kolejny pomysł, a potem następny, ciężko wybrać jeden konkretny albo zrealizować ten pierwszy, od którego zaczęliśmy działanie – mówi Piotr „Vienio” Więcławski z Molesty Ewenement.

Raper przyznaje, że doskonale rozumie Jimka „w jego przepięknym, artystycznym szaleństwie”.

– Podziwiam go za to, że wnosi hip-hop na kolejny, wyższy poziom. Jego praca z orkiestrą jest dla raperów absolutnie nobilitująca. Pokazuje hip-hop w zupełnie innej formie, podobnie jak inne duety z różnych dziedzin muzyki. To bardzo pożyteczne dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla słuchaczy. Chylę przed nim czoło – dodaje Vienio.

Album „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” jest już dostępny na platformach streamingowych oraz na płytach w sklepach.

Okładka nowej płyty Jimka
Okładka nowej płyty Jimka. Fot. Materiały prasowe agencja Hope
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Rapowe klasyki na lotnisku

Cały materiał z nowej płyty Jimka po raz pierwszy na żywo będzie można usłyszeć 12 września 2026 r. podczas koncertu na Lotnisku Bemowo. Według zapowiedzi kompozytora „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” zamykają projekt „Historia Polskiego Hip-Hopu”. Wcześniej Jimek przygotował dwa duże koncerty z polskimi raperami. Pierwszy odbył się na Lotnisku Bemowo w 2022 r., a drugi na Stadionie Śląskim w 2023 r.

Oprócz premierowego wykonania nowego albumu podczas wrześniowego koncertu zabrzmią także utwory, które zapisały się w historii polskiego rapu. Na scenie pojawią się wszyscy goście, którzy nagrali płytę z Jimkiem. Towarzyszyć im będzie orkiestra symfoniczna.

– Po Bemowie i Stadionie Śląskim nie interesowało mnie granie po raz trzeci tego samego koncertu. Ten rozdział dotyczy nowych rzeczy. Skoro po drodze poznaliśmy tylu ludzi, jaką stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego – mówi Jimek.

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Główne wnioski

  1. Nowa płyta „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” jest odpowiedzią na to, co w hip-hopie wciąż fascynuje Jimka. Artysta zaprosił do współpracy przedstawicieli kilku pokoleń polskiego rapu – od legend takich jak Molesta Ewenement, Paktofonika czy O.S.T.R. po młodszych artystów, m.in. Bedoesa 2115 i Kosmę Króla.
  2. Podczas koncertu 12 września 2026 r. na Lotnisku Bemowo w Warszawie po raz pierwszy na żywo zostanie zaprezentowany cały album. Na scenie pojawią się wszyscy artyści, którzy nagrali płytę z Jimkiem, a ich występowi będzie towarzyszyć orkiestra symfoniczna. W programie znajdą się także utwory, które zapisały się w historii polskiego rapu.
  3. Wrześniowy koncert „Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni” ma być finałem wieloletniego przedsięwzięcia Jimka, rozpoczętego koncertem na Lotnisku Bemowo w 2022 r. i kontynuowanego na Stadionie Śląskim w 2023 r. Kompozytor podkreśla, że nie chciał po raz trzeci grać tego samego koncertu, dlatego postawił na nową muzykę i nowe artystyczne współprace.