Kategoria artykułu: Sport
Udany związek, który miał się nie skleić. Superauto.pl i Stadion Śląski
Przez prawie 70 lat chorzowski obiekt nie miał sponsora tytularnego. Stał się kultowy, zapamiętany jako Stadion Śląski. I można było sądzić, że nazwa „Superauto.pl Stadion Śląski” zostanie zlekceważona. A jednak w nieco ponad rok pojawiła się w internecie prawie 130 tys. razy.
21.07.2026, 04:45
Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie. Drugi od lewej: Kamil Makula, szef firmy Superauto.pl. Fot. Michał Meissner/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką kluczową korzyść dla swojej firmy wymienia Kamil Makula, mówiąc o umowie Superauto.pl ze Stadionem Śląskim.
- Dlaczego wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez największe platformy internetowe utrudnia firmom marketing w sieci.
- Jak duży ekwiwalent reklamowy uzyskała firma Kamila Makuli dzięki internetowym wzmiankom o Superauto.pl Stadionie Śląskim.