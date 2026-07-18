Koszykarze NBA zostają biznesowymi influencerami. Publikują na LinkedInie i inwestują w startupy
Dla niektórych koszykarzy NBA inwestycje to dopiero początek biznesowej aktywności. Coraz częściej można ich zobaczyć na LinkedInie, w siedzibach spółek czy u boku prezesów firm. Skąd wziął się ten trend i który gwiazdor najlepiej odnajduje się w roli biznesowego influencera?
18.07.2026, 04:45
Kyle Kuzma odwiedził Thomas J. Watson Research Center, siedzibę zespołu badawczego IBM. Jego przewodnikiem była Olivia Lanes, doktor fizyki kwantowej i szefowa zespołu w IBM odpowiedzialnego za edukację w zakresie fizyki kwantowej. Kilka dni po wizycie koszykarza kurs giełdowy IBM spadł o 25 proc. w jedną sesję z powodu słabszych wyników i obniżenia prognoz. Fot. IBM/X
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego coraz więcej koszykarzy NBA wykorzystuje media społecznościowe do budowania swojej pozycji w świecie biznesu.
- Jak Kyle Kuzma i Spencer Jones łączą karierę sportową z inwestowaniem w firmy technologiczne.
- Którzy zawodnicy NBA stali się aktywnymi inwestorami i influencerami.