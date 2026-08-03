Kategoria artykułu: Biznes
UE przywraca skanowanie wiadomości z czatów. „Do tej pory prywatność była opcją domyślną”
Unia Europejska ponownie dopuściła skanowanie części prywatnej komunikacji w celu ochrony dzieci. To kolejne rozwiązanie tymczasowe, które ma wypełnić lukę prawną, ale ponownie wywołuje spór o skuteczność takich narzędzi, prawo do prywatności i bezpieczeństwo komunikacji.
03.08.2026, 05:15
Resort Edukacji chce zakazać używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Fot. Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Unia Europejska ponownie zezwoliła na dobrowolne skanowanie czatów i co zmieniają najnowsze przepisy.
- Czy skanowanie prywatnej komunikacji rzeczywiście pomaga chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i jak wygląda w praktyce.
- Gdzie przebiega granica między ochroną dzieci a prawem do prywatności i bezpieczeństwem szyfrowanej komunikacji.