Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Zakazy – recepta na ochronę dzieci w internecie? „Mam wrażenie, że to dorosłym powinno się ograniczać dostęp”
Zakaz to słowo klucz w debacie o bezpieczeństwie najmłodszych w internecie. W wielu krajach, w tym także w Polsce, toczy się dyskusja o twardym odcięciu dzieci od mediów społecznościowych. Tymczasem eksperci mówią wprost: nie tędy droga. Odpowiedzialność powinny ponieść platformy cyfrowe.
17.07.2026, 04:45
Nie wystarczy obciążać dzieci zakazami i odpowiedzialnością, rodziców czy szkoły. To największe platformy powinny wziąć na siebie odpowiedzialność. Fot. PAP/Lech Muszyński
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy zakazy korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci są skutecznym sposobem ochrony ich w internecie.
- Kto powinien ponosić główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w środowisku cyfrowym – dzieci i rodzice czy platformy internetowe.
- Jakie rozwiązania prawne i technologiczne mogą skuteczniej chronić dzieci przed szkodliwymi treściami i zagrożeniami online.