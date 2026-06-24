Kategorie artykułu: Newsy Świat
Ukraina szuka przełomu na froncie
W piątym roku konfliktu Ukraina próbuje wyrwać się z wojny pozycyjnej, a Rosja coraz mocniej odczuwa skutki uderzeń w swoje zaplecze.
24.06.2026, 04:15
Słowiańsk i Kramatorsk (ok. 50 km na północny-zachód od Bachmutu) pozostają ostatnimi bastionami Ukrainy w rejonie Donbasu. Nie grozi im natychmiastowy upadek, ale Rosjanie są na tyle blisko, by regularnie uderzać bombami szybującymi i dronami wybuchowymi. Na zdjęciu budynek po rosyjskim ostrzale w Słowiańsku. Fot. Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Image
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co kryje się za pozornie niewielkimi zmianami linii frontu.
- Dlaczego coraz więcej uwagi skupia się na rosyjskiej logistyce.
- Jakie procesy mogą dziś okazać się ważniejsze niż zdobywanie kolejnych miejscowości.