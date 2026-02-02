Kategoria artykułu: Biznes
Unipro wchodzi w leki. Jak Doda, Biedronka i kryzys demograficzny wpłyną na rozwój firmy?
Grupa Unipro, zatrudniająca ponad 600 pracowników, chce w 2026 r. przekroczyć pół miliarda złotych obrotu i rozszerza działalność o produkcję leków. Spółka wskazuje, że dynamiczny rozwój rynku suplementów w Polsce nie idzie w parze z jasnymi regulacjami, a brak jednolitych zasad sprzyja chaosowi i nierównej konkurencji. Wejście w segment leków i specjalistyczne produkty medyczne to naturalny kierunek rozwoju, ale i odpowiedź na zmieniające się potrzeby starzejącego się społeczeństwa.
02.02.2026, 05:00
- Chcemy stać na kilku biznesowych nogach, dzisiaj suplementy i produkty apteczne generują po ok. 50 proc. sprzedaży. W tym roku wchodzimy w nowy obszar, leków - mówi Justyna Dąbrowska, wiceprezeska Unipro. Fot. materiały prasowe Unipro
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest plan rozwoju grupy Unipro i na ilu filarach biznesowych się opiera.
- Jaką rolę w jej strategii odgrywają współprace z Dodą i siecią Biedronka.
- Dlaczego kryzys demograficzny może stać się impulsem wzrostu dla producentów żywności.