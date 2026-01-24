Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Sezon 1 Odc. 51
Adaptogeny - wszystko co powinniście o nich wiedzieć
Czym są adaptogeny? Czy są bezpieczne i legalne w naszym kraju? Jakie mają właściwości, czy działają, jak i na co? Czy każdy może, powinien po nie sięgać? Czy mogą zastąpić alkohol? – o tym rozmawiam z Krzysztofem Kornasem, analitykiem trendów, założycielem i właścicielem firmy High Culture, która produkuje suplementy diety m.in. na bazie składników klasyfikowanych jako adaptogeny.
24.01.2026, 08:00
Z tego odcinka dowiesz się…
- Czym są adaptogeny.
- Czy są legalne i bezpieczne.
- Czy adaptogeny są dla każdego.