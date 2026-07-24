Kategoria artykułu: Biznes
Upały zmienią zasady pracy. Od 2027 r. firmy czekają nowe obowiązki
Klimatyzacja w każdej firmie? Od przyszłego roku pracodawcy będą mieli nowe obowiązki związane z upałami. Choć będą musieli ograniczać wpływ skrajnie wysokich temperatur na zdrowie pracowników, montaż nowych urządzeń nie będzie jedynym rozwiązaniem.
24.07.2026, 05:17
Rozporządzenie nie precyzuje konkretnych metod ochładzania biur ani zmniejszania ryzyka negatywnego wpływu upałów na pracowników. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie nowe obowiązki wobec pracowników podczas upałów będą mieli pracodawcy od 2027 roku.
- Przy jakiej temperaturze praca będzie musiała zostać ograniczona lub czasowo wstrzymana.
- Które branże i miejsca pracy najbardziej odczują skutki nowych przepisów dotyczących pracy podczas upałów.