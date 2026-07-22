Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Koniec z zamiataniem mobbingu pod dywan? 20-letnie przepisy do zmiany
Przez ponad 20 lat przepisy antymobbingowe obowiązywały głównie na papierze. Teraz ma się to zmienić. Nowelizacja Kodeksu pracy stawia na prewencję, rozszerza definicję mobbingu i zobowiązuje firmy do systemowych działań, które mają ograniczyć skalę nadużyć w firmach.
22.07.2026, 04:15
„Dotychczas odpowiedzialność za mobbing miała w dużym stopniu charakter reaktywny – sankcje pojawiały się dopiero po wystąpieniu szkody lub rozstroju zdrowia pracownika”. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zmienią nowe przepisy dotyczące mobbingu i dlaczego dotychczasowe regulacje okazały się niewystarczające.
- Dlaczego pracownicy wciąż rzadko zgłaszają mobbing i jakie bariery ich powstrzymują.
- Jakie nowe obowiązki będą spoczywać na pracodawcach i dlaczego prewencja stanie się kluczowym elementem walki z mobbingiem.