Saule zniknęło z giełdy. Startup założony przez Olgę Malinkiewicz wykluczony z NewConnect

W piątek akcje Saule Technologies zostały wykluczone z obrotu na alternatywnym rynku NewConnect. Wokół startupu wciąż trwa spór między założycielką Olgą Malinkiewicz a inwestorami.

Powodem jest niezłożenie przez Saule Technologies raportów za 2024 oraz 2025 r. Decyzję o wykluczeniu spółki z obrotu podjął zarząd Giełdy Papierów Wartościowych 3 czerwca, a 19 czerwca wyznaczył termin na piątek 26 czerwca. Wcześniej dwukrotnie nakładał na spółkę karę pieniężną – w wysokości 10 tys. zł oraz 15 tys. zł – i pięciokrotnie kierował do niej upomnienia.

W chwili wycofania akcje Saule kosztowały 1,35 zł. We wrześniu 2021 r. było to 14 zł, jednak od tamtego czasu mocno spadły. Od czerwca 2025 r. papiery spółki nie były obracane.

Burzliwa historia Saule Technologies

Saule Technologies powstało w 2014 r. Firma opracowywała i rozwijała we Wrocławiu ogniwa fotowoltaiczne na bazie perowskitów, drukowane na ultracienkich foliach. Stworzona przez Olgę Malinkiewicz technologia miała zrewolucjonizować rynek fotowoltaiki na świecie.

Linia produkcyjna perowskitowych ogniw fotowoltaicznych we Wrocławiu. Fot.: Saule

Wiosną 2025 r. firma znalazła się jednak na skraju bankructwa. Zadłużenie firmy sięgało już około 80 mln zł, a dotychczasowi pożyczkodawcy zakręcili kurek z pieniędzmi. XYZ ujawniło wtedy, że spośród 100 spółek z całego świata, które dostały propozycję zainwestowania w Saule, wszystkie odmówiły. Jednocześnie wybuchł konflikt między prezeską Olgą Malinkiewicz a Columbusem Energy i DC24, czyli akcjonariuszami.

W maju rada nadzorcza spółki odwołała Olgę Malinkiewicz z zarządu Saule Technologies i zależnego Saule, powołując w jej miejsce Michała Gondka z Columbusa. Spółka tłumaczyła, że Olga Malinkiewicz „praktycznie zerwała z nimi relacje biznesowe”. Z kolei DC24 zarzucało, że pożyczyło spółce 60 mln zł, a ta nie była w stanie znaleźć żadnego innego inwestora.

– Uważam, że Columbus i DC24 działały na szkodę spółki, dlatego zgłosiłam sprawę do prokuratury – odpowiedziała współzałożycielka Saule, zapowiadając walkę o firmę.

Miesiąc później nowy zarząd zapowiedział restrukturyzację. Zapewniał przy tym, że przełomowa technologia perowskitowych ogniw słonecznych jest na dużo wcześniejszym etapie rozwoju i wymaga większych inwestycji, niż podawała spółka.

Na tym jednak sprawa się nie skończyła. Pod koniec listopada 2025 r. Olga Malinkiewicz udzieliła w Kanale Zero wywiadu na żywo, a podczas rozmowy do studia dodzwonił się prezes Columbusa Dawid Zieliński. W wyniku ostrej wymiany zdań Columbus musiał wydać oświadczenie. DC24 też wypowiedział się w sprawie, zarzucając naukowczyni kłamstwa.

Tymczasem w lutym zarząd Saule złożył do ABW wniosek o objęcie osłoną kontrwywiadowczą. Mówił o wykryciu próby nieautoryzowanego transferu technologii oraz o przejęciu tożsamości cyfrowej Olgi Malinkiewicz.