Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi

Jeszcze rok temu Warner Bros. Discovery było symbolem problemów branży medialnej – mówiło się o cięciach kosztów, chaosie strategicznym i presji zadłużenia. Dziś, w momencie finalizacji przejęcia, studio z charakterystycznym logo „WB” notuje jeden z najlepszych okresów wizerunkowych od lat. Intuicyjnie można uznać, że sukces przyszedł w idealnym momencie.

W praktyce jednak moment ten jest co najmniej ambiwalentny. Nagrody, które wzmacniają markę i poprawiają postrzeganie spółki, przypadną w dużej mierze nowemu właścicielowi. Obecni akcjonariusze mogą skorzystać na krótkoterminowym wzroście kursu, ale długofalowa wartość tego sukcesu zostanie skonsumowana już w ramach nowej struktury właścicielskiej.

Oscary 2025: kto zdobył nagrody i jak wygrał Warner Bros .

Po tegorocznej gali Oscarów najwięcej uwagi tradycyjnie przyciągają aktorzy i twórcy nagrodzeni za indywidualne osiągnięcia. Nagłówki zdominowali Michael B. Jordan, wyróżniony Oscarem za pierwszoplanową rolę w filmie „Grzesznicy”, oraz Amy Madigan, nagrodzona za rolę drugoplanową w produkcji „Zniknięcia”. Dużo mówi się również o Paulu Thomasie Andersonie, który zdobył statuetkę za reżyserię filmu „Jedna bitwa po drugiej”.

Co ciekawe, każdy ze wspomnianych filmów został wyprodukowany przez Warner Bros., które po cichu stało się największym zwycięzcą tegorocznej gali Oscarów. W sumie legendarne hollywoodzkie studio, pośrednio poprzez swoje produkcje, otrzymało 11 statuetek. W przeszłości podobna sytuacja wydarzyła się tylko trzykrotnie. Dokładnie taką samą liczbę Oscarów zdobyło MGM w 1959 r. za „Bena Hura” oraz Paramount w 1997 r. i New Line Cinema w 2003 r., odpowiedzialne kolejno za „Titanica” i trzecią część „Władcy Pierścieni”.

Wskazywanie studia filmowego jako zwycięzcy nie jest naciągane. Nieprzypadkowo Michael B. Jordan, odbierając swojego Oscara, najpierw podziękował rodzinie, a następnie złożył ukłon w stronę włodarzy Warner Bros. Discovery. Podobne gesty wobec giganta filmowego pojawiały się przy kolejnych nagrodach, a sam film „Jedna bitwa po drugiej” zdobył ich aż sześć.

Wyniki finansowe Warner Bros. Discovery i reakcja giełdy

Sukces podczas gali nie umknął inwestorom. Na pierwszej sesji po Oscarach notowania Warner Bros. Discovery wzrosły o niecałe 2 proc., mimo że cały sektor pozostawał pod presją spadkową. Dla rynku była to swoista „wisienka na torcie” po bardzo dobrym roku pod względem wyników finansowych. W 2025 r. spółka wygenerowała ponad 4 mld dolarów przychodów z premier kinowych, napędzanych przez zróżnicowane tematycznie hity o silnych markach, takie jak „F1”, „Minecraft: Film” czy nagradzani „Grzesznicy”.

Miniony rok okazał się dla spółki rekordowy i nastąpił bezpośrednio po jednym z najsłabszych okresów w jej historii. W 2025 r. Warner Bros. Discovery osiągnęło 12,6 mld dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 1 mld dolarów, czyli około 9 proc. r/r. Najważniejsze jednak, że skorygowany zysk przed podatkami i amortyzacją wzrósł aż o 54 proc. względem poprzedniego roku.

Przejęcie Warner Bros. Discovery : Netflix kontra Paramount Skydance

Dobre wyniki Warner Bros. Discovery w dużej mierze przeszły bez echa, przytłumione przez biznesowy i polityczny szum wokół potencjalnego przejęcia spółki. Zainteresowanie kontrolą nad koncernem zgłosiły dwa globalne podmioty – Netflix oraz Paramount Skydance. W grudniu 2025 r. ogłoszono, że Netflix zamierza przejąć studio oraz segment streamingowy „WB” za 82,7 mld dolarów, przy jednoczesnym wydzieleniu części telewizyjnej – m.in. CNN i HBO – do odrębnych struktur.

Propozycja ta spotkała się jednak z wyraźnym sprzeciwem hollywoodzkich związków zawodowych, a sprawa trafiła nawet na poziom administracji państwowej, gdzie zaczęto analizować ją pod kątem potencjalnych praktyk monopolistycznych. W tym samym czasie Paramount Skydance złożył konkurencyjną ofertę przejęcia całej grupy Warner Bros. Discovery o wartości 108 mld dolarów, kierując ją bezpośrednio do akcjonariuszy i stopniowo poprawiając jej warunki.

Fuzja Warner Bros. i Paramount : skutki finansowe i możliwe zwolnienia

Ostatecznie to Paramount Skydance przebił ofertę Netfliksa i przekonał zarząd „WB” do transakcji o łącznej wartości 110 mld dolarów. Finalizacja fuzji planowana jest na wrzesień tego roku. Choć temat medialnie przycichł, wciąż rzuca cień na bieżące sukcesy spółki. W praktyce bowiem po zamknięciu transakcji osiągnięcia Warner Bros. staną się elementem bilansu nowego podmiotu, a nie samodzielnym źródłem wartości dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Aby domknąć transakcję, Paramount Skydance musi sięgnąć po finansowanie dłużne na ogromną skalę. Jego wartość może sięgnąć nawet blisko 80 mld dolarów. Analitycy, formułując rekomendacje dla obu spółek – w tym Warner Bros. Discovery – wskazują, że po fuzji nowy podmiot znajdzie się pod silną presją finansową, która niemal wymusi redukcję kosztów. Jednocześnie zarząd Paramountu zapowiada ambitne plany produkcyjne – po połączeniu studia mają realizować średnio 30 filmów rocznie. Dla porównania, w ubiegłym roku liczba ta nie przekroczyła 20, co oznacza konieczność poniesienia dodatkowych nakładów, aby zrealizować te założenia.

Historia oraz intuicja rynkowa sugerują, że w takiej sytuacji zamiast nagród za dobre wyniki – poza zapowiedzianym pakietem dla prezesa Davida Zaslava, wycenianym na około 800 mln dolarów – bardziej prawdopodobne są działania restrukturyzacyjne, w tym zwolnienia. Choć dla pracowników oznaczają one realny koszt społeczny, inwestorzy zwykle odbierają je pozytywnie, interpretując jako poprawę efektywności operacyjnej – spadek kosztów przy relatywnie stabilnych przychodach. Kluczowe pytanie brzmi, czy podobny scenariusz zrealizuje się również w tym przypadku i kto ostatecznie okaże się beneficjentem zmian – twórcy czy kapitał.