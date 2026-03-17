Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026, 14:30
Kilka tygodni temu Warner Bros. Discovery podpisało umowę sprzedaży spółki do Paramount Skydance. Wartość transakcji ma wynieść 110 mld dolarów. Netflix nie skorzystał z prawa do wyrównania oferty, co zakończyło wielomiesięczną rywalizację o przejęcie jednego z największych koncernów medialnych na świecie.Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Warner Bros. stał się największym zwycięzcą gali Oscarów.
- W jaki sposób sukces przełożył się na notowania giełdowe spółki.
- Jakie konsekwencje finansowe i strategiczne może przynieść przejęcie przez Paramount Skydance.