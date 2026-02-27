Paramount Skydance przejmuje Warner Bros. Discovery. Umowa warta 110 mld dolarów podpisana

Warner Bros. Discovery podpisało umowę sprzedaży spółki do Paramount Skydance. Wartość transakcji ma wynieść 110 mld dolarów. Netflix nie skorzystał z prawa do wyrównania oferty. Decyzja kończy wielomiesięczną rywalizację o kontrolę nad jednym z największych koncernów medialnych na świecie.

Jak poinformował Reuters, powołując się na nagranie ze spotkania z pracownikami, dyrektor ds. strategii Warner Bros. Discovery Bruce Campbell przekazał, że do podpisania umowy doszło w piątek rano. Nabywcą jest Paramount Skydance, określany skrótem PSKY.

– Netflix miał prawo zrównać ofertę z PSKY. Jak wszyscy wiecie, ostatecznie z tego nie skorzystał. W rezultacie dziś rano podpisano umowę z PSKY. I tak to wygląda – powiedział Campbell.

Według Reutersa wartość transakcji ma sięgać 110 mld dolarów. Wcześniej zarząd WBD informował, że oferta przewidywała 31 dolarów za akcję oraz dodatkowe 25 centów za każdy kwartał opóźnienia finalizacji, licząc od końca września.

Warunki finansowe przejęcia Warner Bros

Paramount Skydance zobowiązał się także do pokrycia kosztu zerwania wcześniejszej umowy z Netflix. Kwota ta wynosi 2,8 mld dolarów. Dodatkowo spółka ma zagwarantować wypłatę 7 mld dolarów w przypadku zablokowania transakcji przez regulatorów.

Finansowanie przejęcia mają zabezpieczyć m.in. Larry Ellison, właściciel Oracle, a także fundusze z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W projekt zaangażowany jest również David Ellison, szef Skydance i syn Larry’ego Ellisona.

CNN, TVN i CBS News w nowej strukturze

Przejęcie obejmuje cały koncern Warner Bros. Discovery, w tym stacje takie jak CNN oraz polski TVN. Po stronie Paramount znajdują się m.in. CBS i CBS News.

Według portalu Variety dziennikarze CNN i CBS News obawiają się redukcji zatrudnienia. Kierownictwo Paramount miało mówić o możliwym połączeniu kanałów informacyjnych. To budzi niepokój w redakcjach.

Presja wokół transakcji

Do przejęcia dochodzi po miesiącach rywalizacji z Netflixem. Część polityków Partii Republikańskiej sprzeciwiała się sprzedaży WBD platformie streamingowej. Krytyczne stanowisko zajmował także Donald Trump. W ostatnich tygodniach domagał się on m.in. odejścia z zarządu Netflixa Susan Rice, byłej doradczyni prezydenta Baracka Obamy.

Szef Netflixa Ted Sarandos odwiedził w czwartek Biały Dom. Rozmowy dotyczyły m.in. planowanej transakcji. Ostatecznie spółka uznała jednak, że przejęcie WBD nie jest dla niej konieczne i wycofała się z licytacji.

W ostatnich miesiącach firmy Ellisonów przejęły kontrolę nad Paramount oraz uczestniczyły w konsorcjum obejmującym kontrolę nad amerykańskim TikTokiem.

Reuters podał, że Paramount Skydance spodziewa się sprawnej ścieżki uzyskania zgody organów regulacyjnych w Unii Europejskiej. Koncern ma tam relatywnie niewielki udział w rynku medialnym. To może ułatwić finalizację jednej z największych transakcji w historii branży rozrywkowej.

Źródło: PAP