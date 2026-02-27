Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
27.02.2026 23:10

Paramount Skydance przejmuje Warner Bros. Discovery. Umowa warta 110 mld dolarów podpisana

Warner Bros. Discovery podpisało umowę sprzedaży spółki do Paramount Skydance. Wartość transakcji ma wynieść 110 mld dolarów. Netflix nie skorzystał z prawa do wyrównania oferty. Decyzja kończy wielomiesięczną rywalizację o kontrolę nad jednym z największych koncernów medialnych na świecie.

Jak poinformował Reuters, powołując się na nagranie ze spotkania z pracownikami, dyrektor ds. strategii Warner Bros. Discovery Bruce Campbell przekazał, że do podpisania umowy doszło w piątek rano. Nabywcą jest Paramount Skydance, określany skrótem PSKY.

– Netflix miał prawo zrównać ofertę z PSKY. Jak wszyscy wiecie, ostatecznie z tego nie skorzystał. W rezultacie dziś rano podpisano umowę z PSKY. I tak to wygląda – powiedział Campbell.

Według Reutersa wartość transakcji ma sięgać 110 mld dolarów. Wcześniej zarząd WBD informował, że oferta przewidywała 31 dolarów za akcję oraz dodatkowe 25 centów za każdy kwartał opóźnienia finalizacji, licząc od końca września.

Warunki finansowe przejęcia Warner Bros

Paramount Skydance zobowiązał się także do pokrycia kosztu zerwania wcześniejszej umowy z Netflix. Kwota ta wynosi 2,8 mld dolarów. Dodatkowo spółka ma zagwarantować wypłatę 7 mld dolarów w przypadku zablokowania transakcji przez regulatorów.

Finansowanie przejęcia mają zabezpieczyć m.in. Larry Ellison, właściciel Oracle, a także fundusze z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W projekt zaangażowany jest również David Ellison, szef Skydance i syn Larry’ego Ellisona.

CNN, TVN i CBS News w nowej strukturze

Przejęcie obejmuje cały koncern Warner Bros. Discovery, w tym stacje takie jak CNN oraz polski TVN. Po stronie Paramount znajdują się m.in. CBS i CBS News.

Według portalu Variety dziennikarze CNN i CBS News obawiają się redukcji zatrudnienia. Kierownictwo Paramount miało mówić o możliwym połączeniu kanałów informacyjnych. To budzi niepokój w redakcjach.

Presja wokół transakcji

Do przejęcia dochodzi po miesiącach rywalizacji z Netflixem. Część polityków Partii Republikańskiej sprzeciwiała się sprzedaży WBD platformie streamingowej. Krytyczne stanowisko zajmował także Donald Trump. W ostatnich tygodniach domagał się on m.in. odejścia z zarządu Netflixa Susan Rice, byłej doradczyni prezydenta Baracka Obamy.

Szef Netflixa Ted Sarandos odwiedził w czwartek Biały Dom. Rozmowy dotyczyły m.in. planowanej transakcji. Ostatecznie spółka uznała jednak, że przejęcie WBD nie jest dla niej konieczne i wycofała się z licytacji.

W ostatnich miesiącach firmy Ellisonów przejęły kontrolę nad Paramount oraz uczestniczyły w konsorcjum obejmującym kontrolę nad amerykańskim TikTokiem.

Reuters podał, że Paramount Skydance spodziewa się sprawnej ścieżki uzyskania zgody organów regulacyjnych w Unii Europejskiej. Koncern ma tam relatywnie niewielki udział w rynku medialnym. To może ułatwić finalizację jednej z największych transakcji w historii branży rozrywkowej.

Źródło: PAP

Na zdjęciu warszawska siedziba koncernu Warner Bros. Discovery
Na zdjęciu warszawska siedziba koncernu Warner Bros. Discovery. Fot. Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
200 mln zł inwestycji w rok. Enterprise Investors rozpędzają się w medycynie z Unity Care
Fundusz stworzył w kilkanaście miesięcy jedną z największych sieci przychodni dzięki przejęciom – jedyną tak dużą poza głównymi aglomeracjami. Do 100 mln zł na start dołożył właśnie 50 mln, a to tylko część większego planu finansowego. – Budujemy grupę medyczną inną niż wszystkie – zapewnia Artur Krawczyk, prezes Unity Care.
27.02.2026
Rynek kapitałowy gotowy na deregulację. Zmiany trafiły na biurko ministra finansów
Przez prawie rok przedstawiciele resortu finansów, sprawiedliwości, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i reprezentanci inicjatywy SprawdzaMY wraz z przedsiębiorcami debatowali nad ułatwieniami dla rynku kapitałowego. Raport podsumowujący prace trafił do ministra Andrzeja Domańskiego. Sprawdzamy, które reformy dostały zielone światło, które będą musiały poczekać, a które zostały odrzucone.
26.02.2026
Państwo wchodzi do handlu. Rządowy supermarket w Atlancie jako test granic interwencji
Można już robić zakupy w pierwszym rządowym supermarkecie w USA. Sklep powstał tam, gdzie duże sieci nie chciały inwestować – z publicznych pieniędzy, ale we współpracy z prywatnym przedsiębiorcą. Sprawdziliśmy, jak działa w praktyce i czy ten model łączenia państwa z biznesem ma sens.
26.02.2026
Polska musi być gotowa do wojny. 5 wniosków po exposé ministra Sikorskiego
Radosław Sikorski powiedział w sejmie, że Polska powinna być gotowa do agresji ze strony Rosji. Podkreślił, że choć Waszyngton pozostaje najważniejszym sojusznikiem Polski, to jednak budzi on nieufność społeczną, wobec której nie można być obojętnym.
26.02.2026
Tysiące klientów PGE nie dostało faktur za prąd. To skutek nowego systemu rozliczeń
Wdrażany stopniowo przez sprzedawcę energii PGE Obrót nowy system rozliczeniowy ma ułatwić obsługę klientów. Na starcie jednak wprowadził bałagan, przez który wielu odbiorców nie dostało rachunków za prąd. Sprawa mogła dotknąć nawet kilkaset tysięcy osób. Problemy dotyczą rejonów obsługiwanych przez oddziały PGE w Rzeszowie, Zamościu i Skarżysku-Kamiennej.
27.02.2026
Prezes Enter Air: 1 mld zł to za mało. Kapitalizacja powinna być kilkukrotnie wyższa (WYWIAD)
Marcin Kubrak, który 3 lutego został prezesem największej w Polsce linii czarterowej, zapowiada wzrost floty o 10 proc. rocznie. Firma inwestuje we własną infrastrukturę techniczną, symulator i szkołę lotniczą.
25.02.2026