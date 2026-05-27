Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego: „Sigma Challenge jest slay”

Druga odsłona konkursu Sigma Challenge, zorganizowana wspólnie przez portal XYZ oraz Wydawnictwo Naukowe PWN miała na celu promocję edukacji, krytycznego myślenia i rozwój młodych talentów. Mecenasami wydarzenia byli: Energa z Grupy Orlen, GSK, Medicover, Totalizator Sportowy, Erste Bank Polska, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Uniperks, a partnerami: Komputronik, Philips i Sennheiser.

Podczas uroczystej gali w Warszawie nagrodzono dziewiętnastkę najlepszych studentek i studentów, którzy podeszli do testu wiedzy. Wyjątkowość tegorocznej edycji podkreślił patronat honorowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a skala zgłoszeń była niemal trzykrotnie większa niż rok wcześniej, gdyż do rywalizacji zgłosiło się aż 6076 osób.

Obecna na gali Karolina Zioło-Pużuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreśliła, że resort współpracuje wyłącznie z partnerami, którzy naprawdę wierzą w naukę i tworzą wiarygodne informacje.

– Szczególnie cieszą takie konkursy skierowane do studentów, które stawiają właśnie na wiedzę z każdej dyscypliny, wiedzę z każdego obszaru naszego życia – mówiła Karolina Zioło-Pużuk.

Zaznaczała, że we współczesnym świecie nie można zamykać się w jednej dziedzinie.

– To pokazuje, że aby móc nazwać się prawdziwym inteligentem, intelektualistą, trzeba mieć wiedzę zarówno z technologii, jak i z dyscypliny humanistycznej czy też społecznej. Sigma Challange jest slay – dodała Karolina Zioło-Pużuk.

Jak przekuć pasję w zawodowy sukces

Inspiracji dostarczyli goście specjalni. Szymon Fuks, twórca internetowy działający na styku muzyki i technologii, opowiedział o drodze od „łowcy autografów" do dziennikarza muzycznego odwiedzającego 519 koncertów rocznie.

– Warto zaryzykować. Ja zaryzykowałem tak naprawdę w momencie pisania matury. Miałem iść na geodezję, ale zaryzykowałem i poszedłem na studia, które po prostu mnie rozwinęły – mówił Szymon Fuks.

Mariusz Domagała, współtwórca „Stroniska”, jednego z najpopularniejszych Bookstaggramów w Polsce, zachęcał do budowania marki osobistej.

– Nigdy nie będzie lepszego momentu niż teraz, żeby zacząć budować swoją markę osobistą – mówił Mariusz Domagała.

22 lata przygotowań do sukcesu

Prawdziwym sprawdzianem wszechstronności była kategoria specjalna Omnibus, do której zgłosiło się ponad 4 tys. osób. Test obejmował zagadnienia z niemal każdej dziedziny – od pogłowia krów w polskich województwach, przez kraje podwójnie śródlądowe, po składniki biszkoptu.

Bezkonkurencyjny okazał się Krzysztof Komsta z Politechniki Warszawskiej, nad kategorią czuwali profesor Michał Kleiber, Paweł Sołtys i Katarzyna Mokrzycka.

Wyróżnienia zdobyły Hanna Roszak z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Sylwia Lewicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Komsta stanął na podium dwukrotnie – zdobył też wyróżnienie w kategorii Nowoczesne technologie.

– Zawodowo zajmuję się studiowaniem. Przygotowywałem się do tego testu 22 lata – mówił Krzysztof Komsta ze sceny, dodając, że z dumą reprezentuje najlepszy (i jedyny) Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Zarządzanie.

Sukces, dla którego warto było zmienić plany

W pozostałych dziedzinach rywalizacja była równie zacięta, między innymi w kategorii Ekonomia, gospodarka i finanse, nad którą czuwała profesor Elżbieta Mączyńska wraz z Markiem Skawińskim, Michałem Kulbackim oraz Marcinem Luzińskim z Erste Bank Polska.

Pierwsze miejsce wywalczył Oskar Jurek z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, którego obecność na gali wiązała się z nie lada poświęceniem. Laureat, który na co dzień łączy studia z zarządzania z pracą w hucie, aby odebrać nagrodę osobiście, musiał zrezygnować z wyjazdu na wieczór kawalerski przyjaciela do Francji i w ostatniej chwili zmieniać rezerwacje wielu pociągów.

– Dla mnie to jest tak jakby sen, ciągle nie mogę w to uwierzyć. Ten sukces chcę przekuć na rzecz uczelni i na dobro Polski, żebyśmy mogli naprawdę stać się nie 20. gospodarką na świecie, tylko pierwszą – mówił Oskar Jurek.

Komentarz mecenasa Młode talenty będą napędzać przyszłość finansów W Erste Bank Polska jesteśmy przekonani, że rozwijanie kompetencji młodego pokolenia to inwestycja w naszą wspólną przyszłość.



Świat finansów stoi dziś przed wyzwaniem adaptacji do dynamicznych zmian technologicznych i społecznych. Kluczową rolę w tej transformacji odgrywać będą dzisiejsi studenci. Żeby ich zachęcić do rozwoju kompetencji przyszłości, powinniśmy – jako branża finansowa – wspierać inicjatywy pozwalające rozwijać umiejętności strategicznego myślenia, wykorzystywania wiarygodnych źródeł wiedzy czy pracy zespołowej – kompetencji niezbędnych w nowoczesnym świecie finansów.



Warto podkreślić, że polscy studenci to światowa czołówka. Uczestniczą w prestiżowych konkursach w obszarach informatyki, finansów czy technologii, często pokonując globalną konkurencję. To w ich głowach rodzą się przełomowe pomysły, które będą napędzać rozwój transformacji cyfrowej i technologii opartych na AI, niezwykle ważnych dla ekosystemu finansów w przyszłości.



Wierzę, że rywalizacja w Sigma Challenge dała młodym uczestnikom szansę na wyjście poza akademicką codzienność, zmierzenie się z własnymi możliwościami i zdobycie pierwszych osiągnięć na ich rozpoczynającej się ścieżce kariery zawodowej. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Świetna robota!

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali również studenci Uniwersytetu Gdańskiego: Paweł Urbaniak oraz Marcin Goliwąs, który również w zeszłym roku był wyróżniony w kategorii ekonomicznej oraz w Omnibusie.

Wiedza technologiczna i energetyczna

Opiekę nad kategorią Nowoczesne technologie sprawowali dr hab. Aleksandra Przegalińska i Cezary Szczepański. O zwycięstwie nie zadecydowały punkty – u czołowych zawodników były identyczne – lecz czas odpowiedzi. Średni wynik najlepszych wyniósł 14,5 sekundy, a różnica między pierwszym miejscem a wyróżnionymi zamknęła się w pięciu sekundach. Najszybszy okazał się Kamil Wojciechowski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wyróżnienia zdobyli Krzysztof Komsta z Politechniki Warszawskiej i Marek Fabianiak z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Kategorię Energetyka i przemysł prowadzili dr hab. Mariusz Ruszla i Barbara Oksińska. Choć była ona najmniej popularna pod względem zgłoszeń, poziom merytoryczny był wysoki. Zwyciężył Mateusz Kozdraś z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, wyróżnienia zdobyli Jakub Woźniak i Agata Kosobucka z Politechniki Gdańskiej.

– Troszkę wcześniej zacząłem się przygotowywać, w zasadzie przez całe studia, bo mój kierunek to elektromobilność, więc mieliśmy dużo zajęć o energetyce i przemyśle. Sam też śledzę nowinki i bardzo mnie cieszy, że Polska coraz bardziej napędza to koło zamachowe, które już powoli rusza. Mam nadzieję, że ono się nie zatrzyma, a będzie wręcz pędziło – mówił Mateusz Kozdraś.

Komentarz mecenasa Energa z Grupy ORLEN inwestuje w edukację i rozwój przyszłych kadr sektora energetycznego Energa z Grupy ORLEN konsekwentnie rozwija działania wspierające uczniów, studentów i młodych specjalistów, budując zaplecze kompetencyjne dla przyszłej kadry branży energetycznej. Firma od lat współpracuje z kluczowymi ośrodkami akademickimi, m.in. Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Gdańską.



W ramach partnerstwa z Politechniką Gdańską Energa realizuje projekty badawczo‑rozwojowe ukierunkowane na innowacje w sektorze energii. Z kolei we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim prowadzi program Executive MBA dedykowany branży energetycznej, którego celem jest rozwój kompetencji menedżerskich i przygotowanie liderów do wyzwań transformacji energetycznej.



Spółka angażuje się również w edukację najmłodszych. Program Planeta Energii w przystępny i angażujący sposób uczy dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z energii elektrycznej. Równolegle Energa oferuje studentom programy stażowe i praktyki, umożliwiające zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w realnym środowisku pracy.



Jednym z najnowszych obszarów aktywności firmy jest udział w projekcie Sigma Challenge. Energa podkreśla, że zaangażowanie w konkurs wynika z chęci wspierania kreatywności i innowacyjnego myślenia wśród studentów. Uczestnicy pracują nad rzeczywistymi wyzwaniami biznesowymi, a swoje rozwiązania prezentują przed ekspertami branży. Dla Energi to okazja do poznania świeżych perspektyw i wyłonienia utalentowanych młodych osób.



Wszystkie te działania wpisują się w hasła Energa włącza edukację oraz Energa włącza ciekawość świata, podkreślające konsekwentne zaangażowanie spółki w rozwój kompetencji przyszłych pokoleń.

Opiekę nad kategorią Sport i marketing sprawowali profesor Andrzej Sznajder, Michał Banasiak i Marek Deryło. Kategoria okazała się najszybsza w całym konkursie – średni czas odpowiedzi wyniósł 12,5 sekundy. Zwyciężył Kacper Krawczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyróżnienia otrzymali Julia Żurakowska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krystian Wieteska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który w poprzedniej edycji był zwycięzcą tej kategorii.

– Zainteresowanie sportem przewijało się u mnie w zasadzie od dziecka – od narciarstwa, przez piłkę nożną, aż po tenis stołowy. Później zupełnie przypadkiem wylądowałem w kolarstwie i to tam teraz pracuję oraz się spełniam. Trochę żałowałem, że nie było żadnego pytania z tej dyscypliny, ale cieszę się z wygranej – mówił Kacper Krawczyk.

Komentarz mecenasa Wspieranie ludzi z pasją to inwestycja w przyszłość Sigma Challenge pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w młodych ludziach. Jako Totalizator Sportowy chcemy być partnerem projektów, które realnie wspierają rozwój młodych talentów. Mamy ten przywilej, by wspierać ważne dziedziny życia społecznego, w tym między innymi polski sport oraz polską kulturę. Od 1994 roku zebraliśmy już ponad 23,7 mld zł. Jesteśmy zaszczyceni, że i przy tym projekcie możemy wspierać ludzi z pasją.

Sztuka i (pop)kultura z mocnym debiutem

Debiutująca kategoria Sztuka i (pop)kultura, prowadzona merytorycznie przez dr. Karola Jachymka i Jakuba Szymanka, stała się drugą najpopularniejszą dziedziną w tej edycji, przyciągając ponad 1300 osób i co ciekawe, na podium nie znalazł się nikt z Akademii Sztuk Pięknych.

Obok głównej laureatki wyróżnienia zdobyły Aniela Głazik z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz Wiktoria Szczerbaniewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwsze miejsce wywalczyła Natalia Michalak z Politechniki Wrocławskiej, która na co dzień studiuje geodezję i kartografię.

Komentarz mecenasa Twórczość młodego pokolenia wchodzi w nową erę Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jest jednym z największych w Polsce mecenasów kultury. Naszą misją jest także edukowanie młodych ludzi, którzy rozpoczynają twórcze działania. Z myślą o nich organizujemy szereg projektów edukacyjnych dotyczących nie tylko prawa autorskiego, ale też funkcjonowania całej branży kultury. Wspomnę choćby o takich programach jak ZAiKS Edu, ZAiKS Akademia, ZAiKS Mentoring — Inkubator, TekstMisja, ZAiKS Music Camp czy warsztaty Scontri, gdzie uczestnicy uczą się od mentorów, ale też od siebie nawzajem, współpracują ze sobą, odnajdują nowe inspiracje. Publikujemy też przewodniki, podcasty oraz inne materiały eksperckie pomagające autorkom i autorom w każdym wieku świadomie się rozwijać.



Z radością objęliśmy mecenat nad nową kategorią Sztuka i (pop)kultura w tegorocznej edycji Konkursu Sigma Challenge, bo nie da się zaprzeczyć, że młodzi ludzie najsilniej wyrażają się właśnie w takich przestrzeniach jak muzyka, film, grafika, taniec czy sztuki wizualne. A dziś szczególnie ważne jest moim zdaniem to, że ZAiKS aktywnie zabiera głos w dyskusji na temat świadomego korzystania ze sztucznej inteligencji w procesie twórczym. Ponosimy temat odpowiedzialnego używania AI podczas tworzenia i zabiegamy o to, żeby twórcy otrzymywali uczciwe wynagrodzenie od dostawców narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji.

Liderki w kategorii zdrowie i medycyna

Poczet zwycięzców zamknęła Weronika Skwarka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, triumfująca w kategorii Zdrowie i medycyna. Była to, podobnie jak w ubiegłym roku, najliczniej obsadzona dziedzina konkursu, która przyciągnęła blisko 1550 osób.

Zanim wręczono główną nagrodę, na scenie pojawiły się osoby wyróżnione, które poradziły sobie z pytaniami przygotowanymi przez prof. Macieja Banacha i Mariusza Bartodzieja: Nel Kaczmarek z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Dominika Gorczyńska z Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych.

Sama zwyciężczyni, Weronika Skwarka, reprezentująca kierunek położnictwo, przyznała na scenie, że jej udział w rywalizacji był wynikiem niemal przypadkowego impulsu.

– Dowiedziałam się o tym konkursie na tydzień przed, jak wracam metrem z uczelni. Biorąc pod uwagę to, że studiuję położnictwo, bardzo mi to pomogło w zdobyciu tak wysokiego miejsca – mówiła Weronika Skwarka.

Komentarz mecenasa Zdrowa przyszłość zaczyna się od młodych talentów W Medicover wierzymy, że zdrowa przyszłość zaczyna się od wiedzy, odwagi i ciągłego rozwoju.



Dlatego z dumą już po raz drugi angażujemy się w Sigma Challenge jako mecenas kategorii Zdrowie i medycyna – kategorii, która w tej edycji zgromadziła najwięcej uczestników.



To pokazuje jedno: młodzi ludzie chcą realnie wpływać na przyszłość opieki zdrowotnej. Ustawiczne kształcenie, poszerzanie horyzontów i ciekawość świata to fundamenty wszystkich zawodów medycznych – a Sigma Challenge doskonale to podejście wzmacnia. W Medicover chcemy dawać młodym ludziom przestrzeń do rozwoju, wspierać ich w zdobywaniu doświadczeń i inspirować do budowania zdrowszego jutra.



Dlatego pozostajemy otwarci na relacje z laureatami Sigma Challenge, bo wierzymy, że prawdziwe partnerstwo nie kończy się na jednym wydarzeniu. Działamy zgodnie z naszą główną misją „Wszystko dla Twojego zdrowia”.



Dzisiejsi laureaci to nie tylko osoby z wiedzą – to, jak wierzymy, przyszli liderzy zmian w ochronie zdrowia. Ludzie, którzy będą kształtować standardy, rozwijać medycynę i odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

Gratulujemy wszystkim finalistom Sigma Challenge i czekamy na kolejne sukcesy!

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz pieniężne – laureaci kategorii tematycznych otrzymali 7 tys. zł oraz laptopy, które przekazał partner konkursu – firma Komputronik.

Zwycięzca głównej nagrody w kategorii specjalnej Omnibus został nagrodzony 10 tys. zł oraz otrzymał komputer stacjonarny marki Level i inne nagrody rzeczowe zapewnione przez partnerów konkursu.

Komentarz mecenasa Most między biznesem a nauką Uniperks tworzy społeczność prawie czterystu tysięcy studentów. To pozwala nam każdego dnia obserwować, jak ogromny potencjał drzemie w młodym pokoleniu. Jednak wiedza zdobyta na uczelni to tylko punkt wyjścia. Prawdziwa pewność siebie i dojrzałość biznesowa rodzą się wtedy, gdy studenci mogą sprawdzić się w wyzwaniach z prawdziwego zdarzenia. Inicjatywy takie jak Sigma Challenge to dla nich bezcenny poligon doświadczalny.



Rozwiązując złożone, praktyczne zadania, młodzi ludzie nie tylko szlifują twarde kompetencje zawodowe, ale przede wszystkim uczą się odporności na stres, krytycznego myślenia i elastyczności. Widząc, że ich pomysły potrafią realnie odpowiedzieć na wyzwania rynkowe, zyskują coś najważniejszego: wiarę we własne możliwości. To kluczowy moment przejścia od teorii do świadomego kształtowania własnej ścieżki.



Dla nas wspieranie takich projektów to naturalny krok. Wierzymy, że inwestycja w talenty i budowanie mostów między nauką a biznesem to najlepszy sposób na zrozumienie i tworzenie autentycznych relacji z nową generacją. Dzięki temu młodzi ludzie wchodzą na rynek pracy nie z poczuciem niepewności, ale z pełną świadomością swojej wartości.

Lista nagrodzonych

Ekonomia, gospodarka i finanse

Pierwsze miejsce: Oskar Jurek (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

Wyróżnieni: Paweł Urbaniak (Uniwersytet Gdański), Marcin Goliwąs (Uniwersytet Gdański)



Energetyka i przemysł

Pierwsze miejsce: Mateusz Kozdraś (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Wyróżnienia: Agata Kosobucka (Politechnika Gdańska), Jakub Woźniak (Politechnika Gdańska)

Nowoczesne technologie

Pierwsze miejsce: Kamil Wojciechowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)



Wyróżnienia: Krzysztof Komsta (Politechnika Warszawska), Marek Fabianiak (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich)

Sport i marketing sportowy

Pierwsze miejsce: Kacper Krawczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Wyróżnienia: Julia Żurakowska (Uniwersytet Warszawski), Krystian Wieteska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Sztuka i (pop)kultura

Pierwsze miejsce: Natalia Michalak (Politechnika Wrocławska)

Wyróżnienia: Aniela Głazik (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu), Wiktoria Szczerbaniewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

Zdrowie i medycyna

Pierwsze miejsce: Weronika Skwarka (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Wyróżnienia: Dominika Gorczyńska (Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych), Nel Kaczmarek (Uniwersytet Zielonogórski)

Omnibus

Pierwsze miejsce: Krzysztof Komsta (Politechnika Warszawska)

Wyróżnienia: Hanna Roszak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Sylwia Lewicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)