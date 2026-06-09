Kategoria artykułu: Biznes
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Wiceprezes ING: Wyłączmy projekty obronne z podatku bankowego
Instytucje finansowe konkurują cenowo o projekty z branży zbrojeniowej. Agnieszka Wolska, wiceprezes ING Banku Śląskiego, widzi determinację wszystkich stron w rozwoju tego rynku, ale apeluje o wyrównanie szans w konkurencji z międzynarodowym kapitałem.
– – Bardzo ważne jest dla nas, aby w Polsce rozwijało się zaplecze serwisowe dla dużych kontraktów, obejmujące utrzymanie maszyn i urządzeń, które kupimy. To wzmocni krajowy biznes zarówno finansowo, jak i kompetencyjnie – mówi Agnieszka Wolska, wiceprezes ING Banku Śląskiego. Dzięki temu wzmocni się finansowo i kompetencyjnie krajowy biznes – mówi Agnieszka Wolska, wiceprezes ING Banku Śląskiego. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego sektor finansowy zmienił podejście do inwestycji w sektor obronny.
- Który aspekt inwestycji w tę branżę jest kluczowy zdaniem wiceprezes ING Banku Śląskiego.
- Jaki pomysł może wyrównać szanse polskiego sektora finansowego wobec zagranicznej konkurencji ubiegającej się o finansowanie polskiej zbrojeniówki.