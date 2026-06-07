Kategoria artykułu: Lifestyle
Więcej salonów, mniej fachowców. Z czym mierzy się branża fryzjerska?
Liczba salonów fryzjerskich i kosmetycznych w Polsce stale rośnie, jednak ponad połowa firm z branży beauty znajduje się w słabej lub bardzo złej kondycji finansowej. Sprawdzamy, co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży fryzjerskiej oraz czym różni się praca w salonie w dużym i mniejszym mieście.
07.06.2026, 05:15
Chociaż salonów fryzjerskich w Polsce przybywa, to branża mierzy się z licznymi wyzwaniami. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile salonów fryzjerskich i kosmetycznych działa obecnie w Polsce.
- Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży fryzjerskiej.
- Jakie są różnice w cenniku usług w salonach fryzjerskich w dużym i mniejszym mieście.