Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wielki reset w grze o rynek kredytów konsumenckich. Co na to UOKiK, KNF i Rzecznik Finansowy?
Na pół roku przed terminem wdrożenia ustawa o kredycie konsumenckim wraca do punktu wyjścia. Rząd odbiera UOKiK prowadzenie prac nad regulacją, a ten odpowiada, że projekt był niemal gotowy. Nasi rozmówcy twierdzą, że lepiej nie wyrobić się w czasie, niż przyjąć niedopracowane regulacje.
27.05.2026, 17:10
Pod koniec roku prezes UOKiK Tomasz Chróstny dał się przekonać do organizacji konferencji uzgodnieniowej, by wysłuchać uwag sektora finansowego. Organizacje branżowe, które wzięły w niej udział, były jednak rozczarowane, jak niewiele zdołały tam przeforsować. Zmiana projektodawcy to dla nich szansa na nowe otwarcie. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakim – według UOKiK – etapie były prace nad projektem ustawy o kredycie konsumenckim?
- Jak do zmiany instytucji przygotowującej projekt podchodzi Urząd KNF i Rzecznik Finansowy?
- Dlaczego ZPF oraz Pracodawcy RP wskazują, że lekkie opóźnienie we wdrożeniu projektów nie musi być takie złe?