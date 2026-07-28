WIG i WIG20 na małym minusie, Dino na dużym plusie. Dzień na GPW 28 lipca 2026 r.
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosła nieznaczne spadki dwóch indeksów – WIG i WIG20. Spośród największych spółek warszawskiego parkietu najmocniej wzrosły akcje Dino. Pod kreską znalazły się natomiast Orlen i PGE.
28.07.2026, 18:01
Wtorkowa sesja na GPW przyniosła nieznaczny spadek głównego indeksu. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakich poziomach zakończyły sesję główne indeksy GPW.
- Jakie nastroje dominowały wśród inwestorów podczas poniedziałkowej sesji.
- Które spółki z WIG20 zaliczyły największe wzrosty i dlaczego.