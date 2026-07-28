WIG i WIG20 na małym minusie, Dino na dużym plusie. Dzień na GPW 28 lipca 2026 r.

Wartość głównego indeksu GPW – WIG – spadła we wtorek o 0,11 proc., do poziomu 144 132,02 pkt. Podobny trend był zauważalny również w przypadku pozostałych, znaczących indeksów warszawskiej giełdy. WIG20, do którego należą największe spółki, także skończył dzień na minusie – dokładnie o 0,24 proc., schodząc do wartości 3825,10 pkt.

Nieznaczny spadek odnotowały także sWIG80 – o 0,17 proc. Nieco lepiej sesja upłynęła dla spółek wchodzących w skład mWIG40. Indeks wzrósł we wtorek o 0,37 proc. Duży wpływ na to miały akcje Orange Polska, które wzrosły o 11,93 proc. Prezes Liudmila Climoc poinformowała dzisiaj, że spółka może zakończyć 2026 r. z wyższym niż 6 proc. wzrostem wyniku EBITDAal.

Zdaniem Mikołaja Sobierajskiego, analityka XTB, uwaga inwestorów skierowana była na USA, a dokładniej na Rezerwę Federalną. W środę bowiem amerykańskie władze monetarne zdecydują o wysokości stóp procentowych. Rynek oczekuje braku zmian, pomimo nowego prezesa Fed Kevina Warsha, nominowanego na to stanowisko przez Donalda Trumpa, który wielokrotnie mówił, że chciałby niższych stóp procentowych.

„Posiedzenie FOMC będzie jednym z najważniejszych wydarzeń tego miesiąca, ponieważ komunikacja banku centralnego może nadać kierunek globalnym rynkom w kolejnych tygodniach” – napisał analityk XTB w komentarzu opublikowanym na stronie domu maklerskiego.

Jak wskazał Mikołaj Sobierajski, dzisiejsza sesja ponownie pokazała, że „inwestorzy na warszawskim parkiecie koncentrują się przede wszystkim na sprzyjającym otoczeniu rynkowym i na razie skutecznie odsuwają na dalszy plan ryzyka geopolityczne. Pytanie pozostaje jednak otwarte, jak długo rynek będzie w stanie utrzymać tę odporność”.

WIG20 – akcje Dino na solidnym plusie, spółki energetyczne w doł

Spośród dwudziestu największych spółek warszawskiego parkietu najlepiej sesja upłynęła Dino. Notowania firmy wzrosły o 5,64 proc., co pozwoliło nieznacznie odrobić straty z ostatnich sześciu miesięcy, w czasie których akcje sieci handlowej spadły o ok. 21 proc. Dzisiejszy wzrost wydaje się korektą kursu, ponieważ nie pojawiła się żadna istotna informacja, poza jedną – po półrocznym opóźnieniu Dino otworzyło swój sklep na warszawskim Wilanowie.

Solidny wynik na plusie zanotowało też Pepco. Notowania spółki wzrosły o 3,02 proc. Zainteresowanie inwestorów mogło wynikać z ogłoszenia przez firmę odwołania trwającego skupu akcji i uruchomienia nowego, z wyższą ceną za walor, bo wynoszącą 47,52 zł. Po dzisiejszej sesji za akcję Pepco należy zapłacić 46,02 zł.

Podium zamknął PKO BP, którego akcje wzrosły o 1,81 proc. A tuż za nim znalazł się koncern LPP, którego notowania zakończyły sesję będąc 1,75 proc. na plusie. Spółka ogłosiła dzisiaj zakończenie dużej inwestycji w Rumunii. Pod Bukaresztem firma uruchomiła centrum dystrybucyjne i magazyn, mające pomóc w ekspansji marki Sinsey w regionie.

Straty natomiast odnotowały spółki, wśród akcjonariuszy których znaczącą rolę odgrywa skarb państwa. Orlen stracił dzisiaj 4,08 proc., PGE – 3,41 proc.; KGHM – 3,29 proc., a Tauron zniżkował o 1,83 proc. W przypadku spółek energetycznych istotnych przesłanek nie było, choć spadki dotknęły niemal cały sektor – indeks WIG Energia skurczył się o 2,2 proc. Orlen natomiast mógł stracić z uwagi na taniejącą ropę, z kolei kurs KGHM jest mocno związany z ceną miedzi, która we wtorek na nowojorskiej giełdzie Comex potaniała o ok. 0,5 proc.