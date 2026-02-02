Kategoria artykułu: Newsy
WIG20 lekko w dół. Dzień na GPW 2 lutego 2026
Główne indeksy na warszawskim parkiecie pod koniec dnia w poniedziałek odrobiły część strat z poranka. Najsłabszy w WIG20 pozostaje KGHM, którego akcje idą o ok. 5 proc. w dół przy wysokich obrotach.
Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda sytuacja na GPW 2 lutego 2026 r.
- Które spółki się wyróżniają.
- Jakie były dzisiaj najważniejsze wydarzenia dotyczące spółek z GPW.