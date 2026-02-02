Pilne
WIG20 lekko w dół. Dzień na GPW 2 lutego 2026

Główne indeksy na warszawskim parkiecie pod koniec dnia w poniedziałek odrobiły część strat z poranka. Najsłabszy w WIG20 pozostaje KGHM, którego akcje idą o ok. 5 proc. w dół przy wysokich obrotach.

02.02.2026, 16:54
Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images

O godz. 16.20 WIG20 spada o 0,4 proc. do poziomu ok. 3361 pkt, a WIG idzie w górę o 0,25 proc. proc. do ok. 125161 pkt. mWIG40 zwyżkuje (0,59 proc.), a sWIG80 traci 1,09 proc.

KGHM liderem obrotów na GPW i spółką WIG20, która traci najwięcej

Liderem zniżek w WIG20 jest KGHM, akcje spółki tanieją o ponad 5 proc. Po otwarciu sesji spadek spółki miedziowej był ponad dwa razy większy i wynosił ok. 15 proc. Obroty na akcjach KGHM w poniedziałek stanowiły ok. jednej trzeciej wszystkich obrotów na akcjach wszystkich spółek notowanych w WIG.

Zachowanie kursu miedziowej spółki jest oceniane jako reakcja na trwającą przecenę na rynku metali. Mocno tanieje zarówno miedź, jak i metale szlachetne, takie jak złoto i srebro. W piątek ceny spot srebra traciły nawet 30 proc., a złota ok. 10 proc.

Spadki wśród blue chipów kontynuują detaliści: Pepco (-0,96 proc.), CCC (-0,68 proc.). Dino odbudowało wcześniejsze spadki kończy dzień ze zmianą 0 proc.

Relatywnie dobrze zachowuje się sektor finansowy. Akcje Aliora rosną o 1,64 proc. proc., PZU o 0,37 proc.

Wzrosty notuje Allegro, które rośnie o ok. 1,64 proc.

W trakcie sesji eBilet z grupy Allegro poinformował, że sprzedał w 2025 r. 4,1 mln biletów, co oznacza wzrost o prawie 12 proc. rok do roku. Ponadto spółka wskazała, że w 2026 r. rynek muzyczny nadal będzie rósł w dwucyfrowym tempie, choć już wyraźnie spokojniej niż w rekordowych latach 2023–2024.

O ok. 0,09 proc. rośnie kurs Orange Polska. Prezes UOKiK nałożył na spółkę ponad 34 mln zł kary za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów i stosowanie niedozwolonych postanowień umownych. Decyzja nie jest prawomocna.

W indeksie mWIG40 jedną z rosnących firm jest Synektik. Kurs rośnie o 2,44 proc. po tym, jak spółka rozszerzyła zakres terytorialny umowy z Intuitive Surgical o Ukrainę. Jednocześnie współpraca na wszystkich rynkach została wydłużona do końca 2031 r.

Główne wnioski

  1. Silna przecena na rynku metali wywołała gwałtowne spadki akcji KGHM, które zdominowały handel na GPW. KGHM traci ponad 5 proc., a po otwarciu sesji spadek sięgał nawet 15 proc. Obroty na spółce stanowiły ok. jedną trzecią całego wolumenu WIG.
  2. Indeksy giełdowe zachowują się nierównomiernie — najmocniej spada segment małych spółek, podczas gdy sektor finansowy i Allegro pokazują względną siłę. sWIG80 traci ponad 1 proc., podczas gdy mWIG40 rośnie, a banki i Allegro notują stabilne zwyżki.
  3. Synektik rośnie po informacji o rozszerzeniu współpracy z Intuitive Surgical.