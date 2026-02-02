WIG20 lekko w dół. Dzień na GPW 2 lutego 2026

O godz. 16.20 WIG20 spada o 0,4 proc. do poziomu ok. 3361 pkt, a WIG idzie w górę o 0,25 proc. proc. do ok. 125161 pkt. mWIG40 zwyżkuje (0,59 proc.), a sWIG80 traci 1,09 proc.

KGHM liderem obrotów na GPW i spółką WIG20, która traci najwięcej

Liderem zniżek w WIG20 jest KGHM, akcje spółki tanieją o ponad 5 proc. Po otwarciu sesji spadek spółki miedziowej był ponad dwa razy większy i wynosił ok. 15 proc. Obroty na akcjach KGHM w poniedziałek stanowiły ok. jednej trzeciej wszystkich obrotów na akcjach wszystkich spółek notowanych w WIG.

Zachowanie kursu miedziowej spółki jest oceniane jako reakcja na trwającą przecenę na rynku metali. Mocno tanieje zarówno miedź, jak i metale szlachetne, takie jak złoto i srebro. W piątek ceny spot srebra traciły nawet 30 proc., a złota ok. 10 proc.

Spadki wśród blue chipów kontynuują detaliści: Pepco (-0,96 proc.), CCC (-0,68 proc.). Dino odbudowało wcześniejsze spadki kończy dzień ze zmianą 0 proc.

Relatywnie dobrze zachowuje się sektor finansowy. Akcje Aliora rosną o 1,64 proc. proc., PZU o 0,37 proc.

Wzrosty notuje Allegro, które rośnie o ok. 1,64 proc.

W trakcie sesji eBilet z grupy Allegro poinformował, że sprzedał w 2025 r. 4,1 mln biletów, co oznacza wzrost o prawie 12 proc. rok do roku. Ponadto spółka wskazała, że w 2026 r. rynek muzyczny nadal będzie rósł w dwucyfrowym tempie, choć już wyraźnie spokojniej niż w rekordowych latach 2023–2024.

O ok. 0,09 proc. rośnie kurs Orange Polska. Prezes UOKiK nałożył na spółkę ponad 34 mln zł kary za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów i stosowanie niedozwolonych postanowień umownych. Decyzja nie jest prawomocna.

W indeksie mWIG40 jedną z rosnących firm jest Synektik. Kurs rośnie o 2,44 proc. po tym, jak spółka rozszerzyła zakres terytorialny umowy z Intuitive Surgical o Ukrainę. Jednocześnie współpraca na wszystkich rynkach została wydłużona do końca 2031 r.