Synektik wchodzi na nowy rynek. Będzie oferował roboty da Vinci w Ukrainie

Synektik ma nową umowę dystrybucyjną ze szwajcarską spółką Intuitive Surgical. Współpraca między spółkami zostanie wydłużona do końca 2031 r., a Synektik zostanie dystrybutorem robotów medycznych da Vinci na nowym rynku – w Ukrainie.

Synektik to dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny. Z Intuitive Surgical na polskim rynku współpracuje nieprzerwanie od 2018 r. Od 2022 r. grupa jest wyłącznym dystrybutorem tych systemów także w Czechach i Słowacji. W 2024 r. zakres współpracy został rozszerzony o Litwę, Łotwę i Estonię.

Na koniec 2025 r. grupa Synektik dystrybuowała 83 urządzenia da Vinci w Polsce oraz łącznie 121 w całym regionie.

Rynek ukraiński, podobnie jak dotychczasowe, będzie obsługiwany przez Synektik na zasadzie wyłączności. Zakres współpracy obejmuje sprzedaż i dostawy systemów robotycznych da Vinci wraz z pełnym wsparciem wdrożeniowym i operacyjnym, w tym szkolenia, rozwój zaplecza serwisowego oraz kwestie regulacyjne i marketingowe.

– Przedłużenie współpracy do końca 2031 r. oraz powierzenie nam odpowiedzialności za następny rynek to jednoznaczne potwierdzenie zaufania do kompetencji grupy Synektik jako długoterminowego partnera Intuitive Surgical w regionie. Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju w segmencie robotyki chirurgicznej, łącząc doświadczenie operacyjne, zaplecze serwisowo-szkoleniowe oraz bliską współpracę z placówkami ochrony zdrowia. Nowy etap umowy daje nam stabilne fundamenty do dalszej ekspansji i zwiększania dostępności technologii da Vinci dla pacjentów w Europie Środkowo-Wschodniej – skomentował założyciel i prezes Synektik Cezary Kozanecki.

– Rozszerzenie współpracy o rynek ukraiński ma dla nas szczególny wymiar. W obecnych uwarunkowaniach kwestie bezpieczeństwa pozostają absolutnym priorytetem, a rozwój działalności będziemy realizować etapowo i odpowiedzialnie. Jednocześnie decyzja Intuitive Surgical o objęciu Ukrainy zakresem naszej umowy potwierdza przekonanie o długoterminowym potencjale tego rynku. Wierzymy, że po zakończeniu działań wojennych modernizacja szpitali przyspieszy, potrzeby w zakresie nowoczesnej, małoinwazyjnej chirurgii będą tam jeszcze większe, a nasze doświadczenie w budowie ekosystemu robotyki medycznej pozwoli skutecznie wesprzeć odbudowę systemu ochrony zdrowia – dodał Kozanecki.

Jak podaje spółka, współpraca z Intuitive Surgical stanowi źródło przychodów związanych zarówno z dostawą i uruchomieniem systemów w placówkach medycznych, jak i późniejszym serwisem urządzeń. Dodatkowym, powtarzalnym źródłem przychodów są dostawy zużywalnych instrumentów i akcesoriów do tych urządzeń. Rozszerzenie współpracy ze szwajcarską spółką jest kontynuacją strategii rozwoju grupy, zakładającej m.in. poszerzanie rynków zbytu – podano w komunikacie.