UOKiK nałożył 34 mln zł kary na Orange Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał w stosunku do Orange Polska decyzje dotyczące naruszania zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Urząd nałożył na operatora 34 mln zł.

UOKiK uznał, że spółka Orange Polska jednostronnie zmieniła warunki umów i bezprawnie pobierała opłaty za utrzymanie telefonu na kartę w przypadku braku aktywności abonenta (np. doładowania konta).

Decyzje nie są prawomocne. Spółka może odwołać się od nich do sądu.

UOKiK: praktyka Orange sprzeczna z dobrymi obyczajami

Jak podaje urząd, operator wprowadził w ofercie pre-paid opłatę za usługę „utrzymanie numeru w sieci” i pobierał ją między majem 2022 r. a styczniem 2024 r. Konsumenci mieli nie być o tym informowani na etapie zakupu w prezentowanych przez firmę ofertach. Mimo tego, jeśli nie korzystało się z usługi, pobierano opłatę w wysokości 5 zł.

„Klienci otrzymywali SMS: 'Przez ostatnie 30 dni nie korzystałeś aktywnie ze swojego telefonu. W związku z tym jutro pobierzemy opłatę za utrzymanie numeru w sieci 5 zł'. Tymczasem utrzymanie numeru jest obowiązkiem przedsiębiorcy wynikającym z umowy i nie powinno być w żaden sposób dodatkowo wyceniane" – podaje w komunikacie UOKiK.

Jak wskazuje urząd, takie postanowienia w umowach dotyczących ofert telefonii na kartę są niedozwolone. Klauzule te, zdaniem urzędu stoją w sprzeczności z założeniami oferty pre-paid, tj. możliwością swobodnego korzystania z usługi.

– Praktyka Orange była sprzeczna z dobrymi obyczajami. Przypominam, że zmiana warunków umów jest bezprawna bez odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. Konsumenci podejmują decyzje zakupowe, bazując na konkretnych ofertach, a na każdą zmianę trwającego zobowiązania muszą wyrazić świadomą zgodę. Nie mogą być zaskakiwani dodatkowymi opłatami i narzucanymi przez operatora wymogami – skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Usługi na kartę od Play i Plusa także pod lupą UOKiK

To kolejne działania UOKiK w sprawie opłat dla konsumentów korzystających z telekomunikacyjnych usług na kartę. Prezes UOKiK postawił także zarzuty spółce P4 (operatorowi sieci Play) i Polkomtel (operatorowi sieci Plus).

Spółce Orange Polska w lipcu 2025 r. UOKiK postawił z kolei także zarzut prezentowania cen w sposób, który może wprowadzać konsumentów w błąd. Spółka zapowiedziała wtedy współpracę z urzędem w celu znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego i dla klientów, i dla operatorów.