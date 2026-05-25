WIG20 na plusie, najmocniej wzrosły LPP i Tauron. Dzień na GPW 25 maja 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zamknęły notowania w poniedziałek 25 maja na plusie. Indeks mWIG40 znalazł się w ciągu dnia na historycznym maksimum. Na zamknięciu wyniósł 9662,54 pkt., o 1,92 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia. Dotychczasowe historyczne maksimum tego indeksu wynosiło 9480,13 pkt.

Indeks WIG20 wzrósł w poniedziałek o 2,16 proc. do 3719,68 pkt. pkt. Indeks szerokiego rynku WIG poszedł w górę o 2,02 proc. do 137858,16 pkt. O 0,82 proc. do 31895,62 pkt. wzrósł indeks sWIG80.

Rynek dobrze odbiera sygnały w sprawie Iranu

„Poniedziałek na rynkach finansowych rozpoczynamy w bardzo pozytywnych nastrojach, co wiąże się z kolejną nadzieją na otwarcie Cieśniny Ormuz. Zbiega się to również z nieco mniejszą aktywnością inwestorów na szerokim rynku ze względu na dzień wolny w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii". Złoty umacnia się dzisiaj na rynku i jest chwalony przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej nie napawają optymizmem" – napisał w ciągu dnia w komentarzu Michał Stajniak, wicedyrektor Działu Analiz XTB.

„Oficjalne porozumienia pomiędzy USA a Iranem nie zostały jeszcze podpisane. Rynki dobrze jednak odebrały weekendowe doniesienia, które zapowiadają taki scenariusz" – wskazał z kolei Marek Rogalski, główny analityk rynkowy DM BOŚ.

W nocy z soboty na niedzielę prezydent USA Donald Trump ogłosił za pośrednictwem portalu Truth Social, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem zostało „w dużej mierze” wynegocjowane, a aktualnie trwają rozmowy o szczegółach.

Mniej optymistyczne sygnały napływały z Iranu. Rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Esmail Baghei powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że choć w rozmowach Waszyngton–Teheran osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach, nie oznacza to, że Iran jest bliski podpisania umowy ze Stanami Zjednoczonymi – przekazała agencja Reuters.

JSW i Grupa Azoty ciągną mWIG40

Spośród spółek WIG20 najmocniej zyskały w poniedziałek LPP oraz dwie spółki z sektora energetycznego – Tauron oraz PGE. Kurs LPP wzrósł o 5,14 proc. do 22480 zł. Notowania PGE poszły w górę o 3,85 proc. do 10,53 zł za walor. Tauron zyskał 4,53 proc., a na zamknięciu akcje spółki były wyceniane na ok. 9,61 zł za sztukę.

W poniedziałek spadł kurs trzech spółek z indeksu: Modivo, CD Projekt oraz Orlen. Pierwsza ze spółek poszła w dół o 0,12 proc. Kurs CD Projekt spadł o 0,08 proc. Orlen stracił 0,07 proc.

Akcje koncernu paliwowego spadały nieznacznie przez większą część sesji. Popołudniu kurs spółki odbił, ale na zamknięciu ponownie spadł. W poniedziałek ceny ropy naftowej na globalnych giełdach mocno spadały, co wiązało się z nadzieją na otwarcie Cieśniny Ormuz. Ponadto w piątek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że wpływ podatku windfall tax na Orlen może wynosić ok. 6 mld zł.

W ramach indeksu mWIG40, który odnotował historyczne maksimum, wyróżniały się m. in. notowania Grupy Azoty. Spółka zanotowała w poniedziałek wzrost kursu o 6,36 proc. po publikacji lepszych od oczekiwań szacunków za pierwszy kwartał w piątek po zamknięciu notowań. Grupa Azoty szacuje, że w pierwszych trzech miesiącach roku wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 3,7 mld zł oraz wynik EBITDA w wysokości 317 mln zł.

Najmocniej z mWIG40 zyskała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Minister Balczun informował w piątek, że podpisano umowę na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników JSW. Dodał, że na ten cel przeznaczone będzie ok. 500 mln zł. Kurs JSW wzrósł na zamknięciu o 7,52 proc.

Źródło: PAP/XYZ