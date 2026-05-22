JSW podpisała umowę z resortem energii. Pracownicy, którzy odejdą z górnictwa, dostaną odprawy

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę z Ministerstwem Energii. Dokument dotyczy sfinansowania jednorazowych odpraw dla pracowników JSW, którzy odejdą z górnictwa.

„W związku z zawartą umową wartość oszacowanego wpływu wynikającego z porozumienia zawartego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi (...) ulegnie zmniejszeniu w 2026 i 2027 r. z uwagi na oczekiwane zmniejszenie stanu zatrudnienia w porównaniu do stanu na dzień 1 lutego 2026 r. w wyniku wdrożenia działań osłonowych” – napisała spółka w komunikacie.

Według ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna umowa będzie kosztować około 500 mln zł.

W lutym JSW zawarła porozumienie ze związkowcami, które zawiesiło wypłaty niektórych świadczeń. To pozwoli oszczędzić firmie około 1,2 mld zł w 2026 i 2027 r. Z kolei pod koniec 2025 r. JSW została objęta ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Umożliwia to stosowanie urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw, które mają doprowadzić do redukcji zatrudnienia. Zgodnie z prawem warunkiem objęcia pracowników takimi uprawnieniami jest podpisanie przez firmę umowy z rządem dotyczącej finansowania tego programu.

Jesienią 2025 r. JSW ostrzegała, że może stracić płynność pod koniec pierwszego kwartału 2026 r. Wprowadziła więc plan restrukturyzacji, który uprościł strukturę firmy i ma zredukować koszty. W pierwszym kwartale grupa zanotowała 615,9 mln zł straty.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z największych producentów koksu do wytopu stali. Surowiec wydobywa w czterech kopalniach – Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.