WIG20 w dół o prawie 2 proc., akcje Dino z najmocniejszym spadkiem. Dzień na GPW 19 marca 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły czwartkową sesję z wyraźnymi stratami. Najmocniej spadł WIG20, który na zamknięciu wyniósł –1,85 proc.

Mniejsze straty odnotowały mWIG40 (–1,4 proc.) oraz sWIG80 (–1,6 proc.). Szeroki WIG stracił 1,7 proc.

Rynki akcji pod wpływem cen ropy i stóp procentowych

Eksperci wskazują, że notowania ropy wpływają na rynek długu, który jest z kolei skorelowany z rynkiem akcji.

– Od początku ataku Izraela i USA na Iran rynki poruszają się w rytm następujący: wzrost cen ropy wpływa na wzrost rentowności obligacji, a ten z kolei wpływa na spadek rynków akcji. Jeśli cena ropy spada, to mechanizm działa zazwyczaj w drugą stronę – tłumaczą analitycy BM Alior Banku.

Nie bez znaczenia dla światowych rynków są też decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych.

– Rynek akcyjny reaguje negatywnie na perspektywę utrzymania wysokich stóp procentowych przez dłuższy okres, ponieważ oznacza to wyższy koszt kapitału oraz mniej sprzyjające warunki do wzrostu wycen – mówi Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.

Amerykański Fed podjął w środę decyzję o utrzymaniu stóp procentowych w USA bez zmian. W czwartek taką samą decyzję podjęły Europejski Bank Centralny, Szwajcarski Bank Narodowy i Bank Anglii.

– W efekcie obserwowany jest wzrost zmienności oraz większa ostrożność inwestorów w podejmowaniu ryzyka – ocenia.

Na europejskich giełdach także przeważały w czwartek spadki. Euro Stoxx 50 stracił 2,1 proc., niemiecki DAX spadł o 2,8 proc., brytyjski FTSE 100 o 2,4 proc., a francuski CAC 40 – o 2 proc. O 2,3 proc. zniżkowały hiszpański IBEX 35 i włoski FTSE MIB.

WIG20 na czerwono, akcje Dino tracą najmocniej

Na zamknięciu w czwartek tylko mBank i Orlen uniknęły spadków w WIG20. Notowania obu spółek wzrosły o 0,05 proc.

Najmocniejsze spadki wśród blue chipów odnotowało Dino. Akcje spółki potaniały o 6,3 proc. Niewiele lepiej wypadł KGHM, który stracił 5,2 proc., oraz Pepco, którego akcje potaniały o 4,9 proc.

Wyraźne spadki zaliczyły także LPP (–3,1 proc.), Alior (–2,6 proc.), Kruk, i PGE (po –2,3 proc.), oraz Budimex (–2,1 proc.).

O ponad 1 proc. straciły także notowania Allegro, PKO BP, CD Projekt, Modivo, PZU, Pekao, Żabki i Grupy Kęty.

Górnictwo najgorsze, chemia i paliwa unikają spadków

Podobnie jak w przypadku WIG20, wśród indeksów sektorowych tylko dwa indeksy uniknęły w czwartek spadków. To WIG-Chemia (+1,1 proc.) oraz WIG-Paliwa (+0,1 proc.). W tym ostatnim 99 proc. udziałów posiada Orlen.

Najmocniejszy spadek zaliczyło górnictwo (–4,4 proc.), gdzie z kolei 94-procentowy udział ma KGHM. Mocno spadł także sektor energetyczny (–3 proc.), odzieżowy (–2,8 proc.), farmaceutyczny (–2,3 proc.) i motoryzacyjny (–2 proc.).

Banki zaliczyły spadek o 1,3 proc., firmy budowlane o 1,8 proc., sektor spożywczy – o 1,7 proc.