Stopy procentowe w strefie euro. Europejski Bank Centralny podjął decyzję

Rada Prezesów EBC na marcowym posiedzeniu zdecydowała się postawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że główna stopa strefy euro wynosi 2,15 proc.

Analitycy oczekiwali, że bank centralny strefy euro pozostawi stopy procentowe bez zmian. Towarzyszący mu komunikat zostanie dokładnie przeanalizowany w celu znalezienia wskazówek dotyczących przyszłej polityki monetarnej.

Rynki obecnie wyceniają co najmniej jedną podwyżkę stóp procentowych EBC przed końcem roku. Jednak oczekiwania te pozostają bardzo zmienne, a zakłady na podwyżki stóp wzrosły o ponad 40 punktów bazowych od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, według danych LSEG.

Seria decyzji ws. stóp procentowych. Bez zmian w UK, Szwajcarii i USA

Wcześniej w czwartek bez zmian utrzymały stopy procentowe Szwajcarski Bank Narodowy i Bank Anglii.

W środę Fed utrzymał stopę funduszy federalnych w przedziale od 3,5 do 3,75 proc., stwierdzając w oświadczeniu po posiedzeniu, że „wpływ wydarzeń na Bliskim Wschodzie na gospodarkę USA jest niepewny”.

Bank centralny zasygnalizował jednak, że nadal spodziewa się jednej obniżki w tym roku.

– Prognozy wskazują, że poczynimy postęp w kwestii inflacji, nie tak duży, jak się spodziewaliśmy, ale pewien – powiedział prezes Fed Jerome Powell na konferencji prasowej.

Morgan Stanley, podobnie jak Goldman Sachs i Barclays, przesunął prognozę obniżki stóp procentowych w USA na wrzesień z czerwca. Inwestorzy nie uwzględniają już w cenach obniżki stóp procentowych w tym roku, a dane zebrane przez LSEG wskazują obecnie na obniżkę w połowie 2027 roku.

Źródło: PAP