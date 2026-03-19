19.03.2026 14:16

Stopy procentowe w strefie euro. Europejski Bank Centralny podjął decyzję

Rada Prezesów EBC na marcowym posiedzeniu zdecydowała się postawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że główna stopa strefy euro wynosi 2,15 proc.

Analitycy oczekiwali, że bank centralny strefy euro pozostawi stopy procentowe bez zmian. Towarzyszący mu komunikat zostanie dokładnie przeanalizowany w celu znalezienia wskazówek dotyczących przyszłej polityki monetarnej.

Rynki obecnie wyceniają co najmniej jedną podwyżkę stóp procentowych EBC przed końcem roku. Jednak oczekiwania te pozostają bardzo zmienne, a zakłady na podwyżki stóp wzrosły o ponad 40 punktów bazowych od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, według danych LSEG.

Seria decyzji ws. stóp procentowych. Bez zmian w UK, Szwajcarii i USA

Wcześniej w czwartek bez zmian utrzymały stopy procentowe Szwajcarski Bank Narodowy i Bank Anglii.

W środę Fed utrzymał stopę funduszy federalnych w przedziale od 3,5 do 3,75 proc., stwierdzając w oświadczeniu po posiedzeniu, że „wpływ wydarzeń na Bliskim Wschodzie na gospodarkę USA jest niepewny”.

Bank centralny zasygnalizował jednak, że nadal spodziewa się jednej obniżki w tym roku.

– Prognozy wskazują, że poczynimy postęp w kwestii inflacji, nie tak duży, jak się spodziewaliśmy, ale pewien – powiedział prezes Fed Jerome Powell na konferencji prasowej.

Morgan Stanley, podobnie jak Goldman Sachs i Barclays, przesunął prognozę obniżki stóp procentowych w USA na wrzesień z czerwca. Inwestorzy nie uwzględniają już w cenach obniżki stóp procentowych w tym roku, a dane zebrane przez LSEG wskazują obecnie na obniżkę w połowie 2027 roku.

Czytaj także: Jest decyzja Fed ws. stóp procentowych w USA. Pozostaną bez zmian

Źródło: PAP, XYZ

Szefowa EBC Christine Lagarde na zdjęciu z 5 czerwca 2025 r. Fot. PAP/EPA.
Główne indeksy na czerwono, energetyka wytraca część wzrostów. Orange najlepszy w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.
Środa przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Wśród spółek WIG20 najlepiej wypadł Orlen, z kolei najsłabszy był CD Projekt. Spółki energetyczne zniżkowały po dwucyfrowych wzrostach z wtorku. Inwestorzy czekają na decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA.
Kategorie artykułu: Biznes
Chaos w myOrlen. Zmiana nazwy zaskoczyła odbiorców gazu
Zmiana nazwy największego w kraju sprzedawcy gazu dla gospodarstw domowych PGNiG OD na myOrlen zaskoczyła klientów. Wielu z nich po otrzymaniu faktury od myOrlen podejrzewało, że ktoś podszywa się pod ich sprzedawcę. Orlen zapewnia, że cały proces przebiega zgodnie z planem. Tymczasem szeroka kampania informacyjna ruszyła dopiero po zmianie nazwy. Niedługo po tym ze stanowiska odeszła prezeska myOrlen.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Autorzy pierwszego badania Barometru Nastrojów VC/PE: Na rynku PE/VC „jest drogo i będzie drogo”.
Nastroje na polskim rynku venture capital i private equity wskazują m.in. na utrzymującą się presję wysokich wycen i ograniczoną dostępność kapitału.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Główne indeksy na czerwono, Orange i Budimex najlepsze w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.
Środa przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Wśród spółek WIG20 najlepiej wypadły Orlen i Budimex, z kolei najsłabszy był CD Projekt. Spółki energetyczne zniżkowały po dwucyfrowych wzrostach z wtorku. Inwestorzy czekają na decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
7 dużych spółek, które dały zarobić po ataku USA na Iran. Trzy branże na prowadzeniu
Kiedy giełdy pogrążyły się w strachu, notowania kilku podmiotów wystrzeliły. W obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie inwestorzy spojrzeli z innej strony na ich model biznesowy, który i tak cieszył się powodzeniem w ostatnich miesiącach. Kursy wskoczyły na niespotykany dotychczas poziom, a lider wzrostów jest w tym roku 60 proc. na plusie.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Strajk głodowy w kopalni Solino, czyli walka o magazyn ropy i aktywa spółki Sebastiana Kulczyka
Kilku pracowników należących do Orlenu Inowrocławskich Kopalni Soli Solino prowadzi protest głodowy. Chcą zwrócić uwagę polskiego rządu na ryzyko utraty strategicznej infrastruktury związanej z magazynowaniem ropy i paliw. Istotną rolę w tej układance odgrywa Qemetica z portfela biznesmena Sebastiana Kulczyka. Spółka negocjuje z Orlenem kluczową dla obu firm umowę.
18.03.2026