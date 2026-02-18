Kategoria artykułu: Sport
Włoska Errea zmienia 4F, to ona ubierze polskie kluby koszykarskie. „Jeden producent dla wszystkich. Jesteśmy jak NBA, tylko z innych powodów”
Wprowadzony przez Radosława Piesiewicza mechanizm „sprawiedliwości społecznej” zostaje utrzymany – znów jedna firma będzie ubierać wszystkie drużyny w Polskiej Lidze Koszykówki. Zarzutów dotyczących tworzenia monopolu tym razem nie słychać, nie protestują też silne polskie kluby. O nowym kontrakcie PLK z włoską firmą Errea opowiada Łukasz Koszarek, prezes naszej ligi.
Łukasz Koszarek jest prezesem PLK od 2023 r. Zastąpił Radosława Piesiewicza, obecnego prezesa PKOl. Fot. Jarek Praszkiewicz/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak duże wyzwanie produkcyjne czeka firmę Errea.
- Z jakich powodów – i na podstawie jakich danych – stacja Polsat krytykowała polskie rozgrywki koszykarskie.
- Jakie rozwiązanie promujące młodych polskich koszykarzy wprowadziły do rozgrywek władze PLK i jakie wejdzie w życie od przyszłego sezonu.