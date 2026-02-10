Włosi ubiorą Polską Ligę Koszykówki. Zastąpią firmę 4F

Według nieoficjalnych informacji umowa będzie obowiązywać przez sześć lat, licząc od sezonu 2026/2027. Włosi dostarczą stroje meczowe i treningowe wszystkim klubom rywalizującym w Orlen Basket Lidze. Zmienią polską firmę 4F.

– Wybierając partnera technicznego dla PLK, mieliśmy wysoko zawieszoną poprzeczkę, bo jesteśmy po prawie pięciu latach bardzo dobrej współpracy z firmą 4F. Wspólnie bardzo wiele się w tym czasie nauczyliśmy, wprowadziliśmy nowe, światowej klasy standardy i bardzo dziękuję Igorowi Klaja oraz całemu zespołowi 4F za profesjonalizm i życzliwość, którą się w tym czasie wykazali – powiedział Łukasz Koszarek, prezes Polskiej Ligi Koszykówki.

Erreà powstała pod koniec lat 80., na polskim rynku także działa od wielu lat, ale w kontekście tego, co dziś ogłoszono, jej obecność była raczej skromna. Współpracowała z niektórymi polskimi klubami piłkarskimi i siatkarskimi, a na naszym rynku koszykarskim dostarczała stroje drużynom młodzieżowym oraz tym występującym na niższych szczeblach rozgrywkowych.

Podpisana dziś umowa dotyczy współpracy włoskiej firmy z Polską Ligą Koszykówki. Polski Związek Koszykówki, podmiot odpowiadający za krajowe reprezentacje, związał się niedawno z niemiecką firmą Adidas. Również w tym przypadku nastąpiło rozstanie z firmą 4F.