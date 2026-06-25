Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Współpraca banków i mediów społecznościowych. Eksperci szukają sposobu na walkę z transakcjami oszukańczymi
Oszuści rzadko przełamują zabezpieczenia banków – częściej manipulują emocjami i skłaniają ofiary do przekazania pieniędzy. Eksperci opisali 16 najpopularniejszych scenariuszy ataków oraz sposoby na ograniczenie ich skali.
25.06.2026, 11:38
Wartość oszukańczych transakcji w Unii Europejskiej sięgnęła astronomicznej kwoty 4,2 mld euro, a Polska plasuje się na szóstym miejscu w Europie. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego kody SMS i silne uwierzytelnianie przestają skutecznie chronić nas przed oszustami.
- Jak brytyjski regulator zmienił podejście banków do kwestii bezpieczeństwa.
- W jaki sposób współpraca banków z Facebookiem pozwala blokować całe sieci przestępcze.