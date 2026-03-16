Wygrali Super Bowl. Idą na sprzedaż. Seattle Seahawks mogą pobić rekord NFL

Paul Allen, amerykański przedsiębiorca i współzałożyciel Microsoftu, zmarł w 2018 r. Od tego czasu jego klubami sportowymi – Portland Trail Blazers z NBA i Seattle Seahawks z NFL – zarządza trust kierowany przez jego siostrę Jody Allen. W testamencie Allen wskazał, że kluby powinny zostać sprzedane. Wszystko wskazuje na to, że jego wola zostanie wreszcie zrealizowana – Trail Blazers znaleźli już nowego właściciela, a Seahawks rozpoczęli proces sprzedaży.

Kiedy Seattle Seahawks mogą zostać sprzedani i kto prowadzi proces sprzedaży klubu?

Wszystko wskazuje na to, że panujący mistrzowie NFL trafią na sprzedaż przed rozpoczęciem nowego sezonu, czyli najpóźniej w sierpniu. Klub zawarł już umowę z bankiem inwestycyjnym i firmą prawniczą, które prowadzą proces sprzedaży. Obecnie zbierane są oferty, które – jak wynika z pierwszych sygnałów – mogą być bardzo wysokie.

Trudno byłoby wyobrazić sobie lepszy moment na sprzedaż. Seahawks zdobyli właśnie mistrzostwo i wchodzą w okres negocjacji nowej umowy telewizyjnej ligi. Według prognoz przychody z praw medialnych mogą wzrosnąć nawet o 50 proc. To może być jeden z powodów, dla których Jody Allen przez osiem lat zwlekała z realizacją zapisów testamentu. Stało się tak mimo presji ze strony NFL, której regulacje formalnie nie przewidują, aby właścicielem klubu był trust.

Rekordowe sprzedaże klubów NFL i przykład Washington Commanders

To pierwsza od 2023 r. sytuacja, w której większościowy pakiet udziałów w klubie NFL trafia na sprzedaż. Wówczas nowego właściciela znaleźli Washington Commanders – Josh Harris kupił klub za 6,05 mld dolarów.

Od tego czasu na rynku pojawiło się jednak wiele pakietów mniejszościowych. W 2024 r. NFL umożliwiła bowiem funduszom private equity zakup mniejszościowych udziałów w klubach. Część takich transakcji – obejmujących maksymalnie 10 proc. udziałów – przeprowadzano przy wycenach sięgających nawet 10 mld dolarów.

Wynika to z dużego popytu ze strony funduszy oraz bardzo ograniczonej podaży udziałów. W przypadku sprzedaży Seattle Seahawks trudno jednak oczekiwać wyceny przekraczającej 10 mld dolarów. Mimo to transakcja zapowiada się imponująco i może ustanowić nowy rekord w historii NFL.

Ile mogą być warci Seattle Seahawks i co wpływa na wycenę klubu NFL?

Klub futbolowy z północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych wyceniany jest na ok. 7 mld dolarów. Na jego korzyść działa nie tylko mistrzostwo zdobyte w poprzednim sezonie, lecz także czynniki o większym znaczeniu z finansowego punktu widzenia. W ostatnich latach Seahawks zwiększali przychody dzięki nowym umowom sponsorskim, rosnącej sprzedaży biletów oraz wynajmowi lóż VIP. Wkrótce dojdą do tego jeszcze wyższe wpływy z nowej umowy telewizyjnej ligi. To właśnie te elementy mogą przesądzić o rekordowej wartości transakcji.

Na korzyść Seahawks może działać również historia rynku. W ciągu ostatnich ośmiu lat trzykrotnie zmieniali się właściciele klubów NFL i każda z tych transakcji ustanawiała nowy rekord wartości. Dodatkowo często oznaczała pojawienie się najbogatszego właściciela w lidze. Przed sprzedażą Washington Commanders pod młotek trafili Denver Broncos w 2022 r. Zespół kupił wówczas za 4,65 mld dolarów Rob Walton, spadkobierca twórcy Walmartu, którego majątek szacuje się na 58 mld dolarów. Wcześniej, w 2018 r., Carolina Panthers nabył David Tepper za 2,275 mld dolarów. Jego majątek wyceniany jest na ok. 23,7 mld dolarów.

Jak zmiana właściciela może wpłynąć na przygotowania Seattle Seahawks do sezonu?

Interesujące będzie obserwowanie, jak w okresie zmiany właściciela Seahawks będą przygotowywać się do kolejnego sezonu. W ostatnich latach drużyna radziła sobie bardzo dobrze mimo braku jednoznacznego lidera właścicielskiego. Duża w tym zasługa doświadczonej kadry zarządzającej, która pozostaje jednym z najważniejszych aktywów klubu przejmowanych przez nowego właściciela. Zespół z Seattle dysponuje ponadto jednym z najmłodszych składów w lidze – trzecim pod względem średniego wieku – z renomowanym trenerem Mike’em Macdonaldem oraz cenionym menedżerem Johnem Schneiderem, którego w minionym sezonie uznano za najlepszego w NFL.

Kilka dni temu John Schneider zapewnił podczas konferencji prasowej, że zamieszanie związane ze zmianą właściciela nie wpłynie na przygotowania drużyny do obrony mistrzostwa. W najbliższym czasie wzmocniony skład zespołu rozpocznie obóz przygotowawczy, a w sierpniu rozegra pierwsze mecze przedsezonowe. Wszystko odbędzie się na stadionie w Seattle, przed wiernymi kibicami, którzy pozostają jednym z najważniejszych aktywów klubu. Rekordowa sprzedaż staje się więc coraz bardziej prawdopodobna.