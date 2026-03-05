Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Względny spokój na GPW. Akcje Orange odrobiły wczorajsze straty. Dzień na GPW 5 marca 2026 r.
Czwartek na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniósł nieznaczne zmiany w wartościach głównych indeksów. Notowania spółek z WIG20 w większości zaliczyły mniejsze wzrosty lub spadki, z wyjątkiem dwóch firm – Orange i KGHM.
Czwartek na GPW przyniósł nieznaczne spadki WIG i WIG20. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegła sesja na GPW 5 marca 2026 r.
- Kurs której spółki poradził sobie najlepiej, a której najgorzej.
- Co wpłynęło na handel akcjami na warszawskiej giełdzie.