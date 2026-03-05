Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
NEWSROOM XYZ
05.03.2026 16:20

Na GPW zadebiutowały nowe ETF-y i amerykańskie spółki

Na rynku GlobalConnect, prowadzonym przez GPW w Warszawie, zadebiutowały pierwsze w tym roku nowe instrumenty zagraniczne: trzy fundusze ETF oraz cztery spółki notowane na nowojorskich giełdach NYSE i Nasdaq – podała GPW w komunikacie prasowym.

Jak wskazano, wśród nowych funduszy ETF (z ang. Exchange Traded Fund) znalazły się instrumenty, oferujące ekspozycję na globalny rynek wydobycia srebra, japoński rynek akcji oraz szeroki indeks MSCI World, obejmujący spółki z całego świata. Są to:

  • Global X Silver Miners UCITS ETF;
  • iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF;
  • oraz iShares Core MSCI World UCITS ETF.

Fundusze ETF stanowią pewnego rodzaju zbiór aktywów danego typu, np. akcji spółek z konkretnej branży lub kraju albo obligacji, a ich wartość jest zależna od posiadanego portfela. Z perspektywy inwestora detalicznego zakup ETF-u jest prosty i dość czytelny. Ryzykiem tego typu inwestycji jest podatność funduszy na dużą zmienność rynków oraz brak wpływu na to, jakie firmy znajdują się w koszyku ETF.

W komunikacie GPW dodano również, że  równolegle na GlobalConnect pojawiły się cztery nowe spółki z branży farmaceutycznej, technologicznej i energetycznej: Eli Lilly & Co, Micron Technology, Exxon Mobil oraz Oracle. Wszystkie są notowane na giełdach NYSE i Nasdaq oraz wchodzą w skład indeksów S&P 500 i Nasdaq‑100.

Tym samym oferta GlobalConnect obejmuje obecnie 48 spółek oraz 6 zagranicznych funduszy ETF. 

Źródło: PAP/XYZ

siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polskie firmy na Mobile World Congress w Barcelonie. „Mamy rozwiązania, brakowało nam rozpoznawalności”
Silna, bezpieczna gospodarka oraz firmy oferujące rozwiązania światowej klasy – taki wizerunek polskiej marki technologicznej miał budować narodowy pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie. Sprawdzamy, które spółki reprezentowały polski sektor technologiczny podczas jednego z najważniejszych wydarzeń branży telekomunikacyjnej na świecie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Brytyjski fundusz i polski gigant przetargowy uwierzyli w startup Mimira. Miliony na ekspansję
Mimira pozyskała ponad 4 mln zł od funduszu Elder Gull. Startup celuje w jeden z największych, a jednocześnie najmniej cyfrowych obszarów.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli?
„Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie nie bez wpływu na światowe lotnictwo i turystykę
Wojna na Bliskim Wschodzie będzie mieć negatywne konsekwencje dla transportu lotniczego i podróży. Konsekwencje konfliktu będzie odczuwał cały świat prawdopodobnie na długo po jego zakończeniu.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Napięcie wokół niefunkcjonującego rurociągu Przyjaźń wciąż rośnie
Od ataku, który uszkodził ukraiński odcinek rurociągu Przyjaźń i pozbawił Węgry oraz Słowację dostaw rosyjskiej ropy, minął już ponad miesiąc. Budapeszt i Bratysława są przekonane, że tranzyt już dawno mógłby być wznowiony, jednak z powodów politycznych Kijów go blokuje. W efekcie oba państwa sięgają po kolejne środki presji, zwłaszcza że czas działa na ich niekorzyść.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Jak wojna z Iranem rozlała się na Liban. Geneza konfliktu Izrael-Hezbollah
Liban stał się właśnie kolejnym frontem wojny na Bliskim Wschodzie. Iskrą zapalną stała się decyzja Hezbollahu o wystrzeleniu rakiet i dronów w kierunku terytorium Izraela. W odpowiedzi ten przypuścił ostrzał południowych przedmieść Bejrutu. Libańscy przywódcy stanowczo podkreślają, że organizacja działała całkowicie poza kontrolą władz państwowych.
03.03.2026