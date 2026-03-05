Na GPW zadebiutowały nowe ETF-y i amerykańskie spółki

Na rynku GlobalConnect, prowadzonym przez GPW w Warszawie, zadebiutowały pierwsze w tym roku nowe instrumenty zagraniczne: trzy fundusze ETF oraz cztery spółki notowane na nowojorskich giełdach NYSE i Nasdaq – podała GPW w komunikacie prasowym.

Jak wskazano, wśród nowych funduszy ETF (z ang. Exchange Traded Fund) znalazły się instrumenty, oferujące ekspozycję na globalny rynek wydobycia srebra, japoński rynek akcji oraz szeroki indeks MSCI World, obejmujący spółki z całego świata. Są to:

Global X Silver Miners UCITS ETF ;

; iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ;

; oraz iShares Core MSCI World UCITS ETF .

Fundusze ETF stanowią pewnego rodzaju zbiór aktywów danego typu, np. akcji spółek z konkretnej branży lub kraju albo obligacji, a ich wartość jest zależna od posiadanego portfela. Z perspektywy inwestora detalicznego zakup ETF-u jest prosty i dość czytelny. Ryzykiem tego typu inwestycji jest podatność funduszy na dużą zmienność rynków oraz brak wpływu na to, jakie firmy znajdują się w koszyku ETF.

W komunikacie GPW dodano również, że równolegle na GlobalConnect pojawiły się cztery nowe spółki z branży farmaceutycznej, technologicznej i energetycznej: Eli Lilly & Co, Micron Technology, Exxon Mobil oraz Oracle. Wszystkie są notowane na giełdach NYSE i Nasdaq oraz wchodzą w skład indeksów S&P 500 i Nasdaq‑100.

Tym samym oferta GlobalConnect obejmuje obecnie 48 spółek oraz 6 zagranicznych funduszy ETF.

Źródło: PAP/XYZ