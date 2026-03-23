Urodzeni w latach 90. wygrali gospodarczo. Kolejne pokolenia mogą mieć trudniej. A jak mieli starsi?
Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, różnią się między krajami i epokami. Z danych wynika, że Polacy urodzeni w połowie lat 90. trafili na wyjątkowy moment – szybki wzrost gospodarczy, który przyspieszał ich dochody w dorosłym życiu. Jednocześnie dorastali w realiach wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji. Porównaliśmy ich sytuacją z równieśnikami z innych krajów.
23.03.2026, 05:41
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które pokolenia Polaków doświadczały najszybszego i najwolniejszego wzrostu gospodarczego.
- Jak tempo wzrostu gospodarczego wpływa na tempo wzrostu dochodów w ciągu życia.
- Dlaczego przyszłe pokolenia w Polsce mogą doświadczać wolniejszego wzrostu gospodarczego niż obecne.