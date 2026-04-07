Xtreme Brands zbuduje siłę w Europie. 700 mln zł inwestycji i 750 nie tylko siłowni
Łukasz Dojka zaczynał od siłowni w piwnicy. Dziś, ze wsparciem funduszu bValue, mierzy w 500 klubów fitness w kilku krajach, 150 sal zabaw i 100 lokali w nowym koncepcie. W tym roku zaprezentuje szczegóły i zacznie międzynarodową ekspansję. Będzie to wymagało ogromnych inwestycji: własnych i kilkuset franczyzobiorców.
07.04.2026, 05:50
Łukasz Dojka (z prawej) i Łukasz Nowakowski (z lewej) zaczęli biznes od siłowni Xtreme Fitness Gyms, a w 2023 r. stworzyli sale zabaw Xtreme Kids. W zarządzaniu sieciami franczyzowymi wspiera ich James Cotton, prezes. Fot. materiały prasowe/Xtreme Brands
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką strategię międzynarodowej ekspansji obrał Xtreme Brands.
- Jakie ma plany względem dwóch obecnych formatów franczyzowych i na czym opiera nowy, trzeci koncept.
- Dlaczego to dostęp do atrakcyjnych lokalizacji jest dziś w branży kluczowy, czy podaż nieruchomości jest wystarczająca i jakie przewagi jako najemca mają sieci fitness.