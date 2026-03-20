20.03.2026

Benefit Systems publikuje wyniki za IV kw. 2025 r. Jest też nowa polityka dywidendowa

Po piątkowej sesji Benefit Systems opublikował wyniki za IV kw. 2025 r. Spółka odnotowała prawie 160 mln zł zysku netto, niemal tyle samo, ile zakładał rynek. Spółka przyjęła też politykę dywidendową na lata 2026–2028.

Z opublikowanych przez Benefit Systems danych wynika, że spółka odnotowała w IV kw. 159,2 mln zł zysku, o niecałe 1 proc. więcej niż zakładał konsensus rynkowy. Podobnie trafne okazały się prognozy analityków co do przychodów – wynik na poziomie 1,29 mld zł jest jedynie o 1,3 proc. wyższy od przewidywań.

Wyraźnie gorsze od oczekiwań ekspertów okazały się wskaźniki EBIT i EBITDA. Ten pierwszy osiągnął poziom 167,5 mln zł, o 30 proc. poniżej prognoz. Z kolei drugi wyniósł 347,5 mln zł, o 9 proc. mniej od konsensusu.

W ujęciu rocznym zysk netto wzrósł w IV kw. 2025 r. o 39 proc., przychody o 41 proc., EBIT o 2 proc., a EBITDA o 33 proc.

W piątek spółka opublikowała też uchwałę zarządu w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej na lata 2026–2028. Zgodnie z dokumentem zarząd będzie rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 60 proc. skorygowanego skonsolidowanego zysku netto.

Polityka Dywidendowa stanowi deklarację intencji zarządu w zakresie rekomendowania wypłaty dywidendy i nie stanowi zobowiązania spółki do rekomendowania ani wypłaty dywidendy w każdym roku obrotowym. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku spółki, w tym decyzję co do wypłaty i wysokości dywidendy, każdorazowo podejmuje walne zgromadzenie spółki” – podano.

Nowa polityka dywidendowa obowiązuje od podziału zysku za 2025 r.

Najlepsze lokaty roczne w marcu 2026. Zarobisz nawet 4 proc. (ranking XYZ)
Jak mocno banki walczą o oszczędności Polaków? W marcu 2026 najlepsze lokaty roczne oferują oprocentowanie sięgające nawet 4 proc. Sprawdziliśmy, w którym banku można zarobić najwięcej, jakie warunki trzeba spełnić i ile można stracić przy wcześniejszym zerwaniu lokaty.
Transfer technologii na uczelniach jest niedofinansowany. Czy venture building udrożni system?
Program realizowany we współpracy z PACTT i Commercialization Reactor ma zwiększyć liczbę akademickich spółek technologicznych w Polsce.
Startupy z regionu dostaną polskie wsparcie. Montis VC zebrał ponad 200 mln zł na ambitne inwestycje
Polski kapitał wchodzi do gry o europejską przewagę technologiczną. Montis VC zebrał ponad 200 mln zł i już planuje inwestycje w startupy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które rozwijają rozwiązania z obszaru AI, energetyki i nowoczesnego przemysłu. Fundusz chce nie tylko dostarczać finansowanie, ale też pomóc firmom szybciej skalować biznes i sięgać po kolejne źródła kapitału w Europie.
Włochy alternatywą dla Dubaju i Hiszpanii na rynku nieruchomości? Dekpol z pierwszą inwestycją w regionie
Broń atomowa w Polsce – konieczność czy fanaberia? Problemów jest więcej, niż myślimy
W obliczu narastającego zagrożenia Europa zbroi się na potęgę. Wracają także dyskusje, poświęcone reliktowi Zimnej wojny: odstraszaniu nuklearnemu. Także w kontekście posiadania broni jądrowej przez Polskę.
Prezes PFR: będziemy sprzedawać spółki i pozyskiwać kapitał z zewnątrz. „Każda złotówka ma mobilizować drugą" (WYWIAD)
Polski Fundusz Rozwoju przygotowuje się do sprzedaży niektórych z 50 spółek w portfelu i chce mocniej sięgnąć po kapitał zewnętrzny – zapowiada jego prezes Piotr Matczuk w rozmowie z XYZ. Instytucja ma pełnić rolę „koordynatora przepływu kapitału” i – jak podkreśla – każda zainwestowana złotówka ma uruchamiać kolejne z rynku. W planach są też nowe projekty i współpraca z sektorem finansowym w Innovate Poland.
