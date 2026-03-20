Benefit Systems publikuje wyniki za IV kw. 2025 r. Jest też nowa polityka dywidendowa

Po piątkowej sesji Benefit Systems opublikował wyniki za IV kw. 2025 r. Spółka odnotowała prawie 160 mln zł zysku netto, niemal tyle samo, ile zakładał rynek. Spółka przyjęła też politykę dywidendową na lata 2026–2028.

Z opublikowanych przez Benefit Systems danych wynika, że spółka odnotowała w IV kw. 159,2 mln zł zysku, o niecałe 1 proc. więcej niż zakładał konsensus rynkowy. Podobnie trafne okazały się prognozy analityków co do przychodów – wynik na poziomie 1,29 mld zł jest jedynie o 1,3 proc. wyższy od przewidywań.

Wyraźnie gorsze od oczekiwań ekspertów okazały się wskaźniki EBIT i EBITDA. Ten pierwszy osiągnął poziom 167,5 mln zł, o 30 proc. poniżej prognoz. Z kolei drugi wyniósł 347,5 mln zł, o 9 proc. mniej od konsensusu.

W ujęciu rocznym zysk netto wzrósł w IV kw. 2025 r. o 39 proc., przychody o 41 proc., EBIT o 2 proc., a EBITDA o 33 proc.

W piątek spółka opublikowała też uchwałę zarządu w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej na lata 2026–2028. Zgodnie z dokumentem zarząd będzie rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 60 proc. skorygowanego skonsolidowanego zysku netto.

„Polityka Dywidendowa stanowi deklarację intencji zarządu w zakresie rekomendowania wypłaty dywidendy i nie stanowi zobowiązania spółki do rekomendowania ani wypłaty dywidendy w każdym roku obrotowym. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku spółki, w tym decyzję co do wypłaty i wysokości dywidendy, każdorazowo podejmuje walne zgromadzenie spółki” – podano.

Nowa polityka dywidendowa obowiązuje od podziału zysku za 2025 r.