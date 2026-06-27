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Youthwashing, czyli PR na młodych. „Większość firm robi to nieświadomie”
„Fotogeniczne” spotkania, pozorny dialog czy bezowocne obrady to tylko niektóre przykłady youthwashingu. Mało kto jednak słyszał o tym zjawisku. I na tym polega problem, bo – jak wynika z raportu Fundacji Impuls, do którego dotarliśmy przed publikacją – większość firm i polityków stosuje go nieświadomie.
27.06.2026, 03:30
„Problemem nie jest to, że robimy zdjęcia. Problemem jest to, że prowadzimy działania, które nie mają realnego przełożenia na rzeczywistość” – mówi ekspertka. Fot. Gorodenkoff/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega zjawisko youthwashingu, jakie są jego przyczyny i przykłady.
- Jakie są jego konsekwencje.
- Jak sobie z nim radzić.