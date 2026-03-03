Impact'26
Koniec epoki grind culture. Jak Generacja Z redefiniuje zasady rynku pracy?
Pokolenie Z przemodelowuje rynek pracy i otwarcie sprzeciwia się „kulturze zapierdolu”. Jak wpływa to na pracodawców i pracowników oraz czy granica między asertywnością a roszczeniowością nie zaczyna się zacierać? O tych wyzwaniach podczas konferencji Impact w Poznaniu opowie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Stefanie Sword-Williams.
03.03.2026, 03:46
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Stefanie Sword-Williams podczas konferencji Impact w Poznaniu odniosą się do zmiany, która coraz wyraźniej przekształca polski rynek pracy. Pokolenie Z otwarcie kwestionuje model oparty na nieustannej produktywności i poświęcaniu życia prywatnego w imię kariery, domagając się stabilnych warunków zatrudnienia, partnerskich relacji z przełożonymi oraz kultury regularnego feedbacku. Fot. materiały prasowe Impact i gov.pl
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Generacja Z odrzuca model „grind culture” i jak redefiniuje pojęcie sukcesu zawodowego.
- Czym różni się podejście młodych pracowników do kariery od postaw pokoleń baby boomers i X.
- Gdzie przebiega granica między asertywnością a roszczeniowością oraz dlaczego głośne komunikowanie potrzeb staje się nowym standardem.