Założyciel zbrojeniowej Czechoslovak Group wchodzi do polskich portów morskich
Czeski inwestor Jaroslav Strnad oraz słowacki fundusz J&T są coraz bliżej przejęcia pakietu akcji OT Logistics. Włączenie największego polskiego operatora portowego do międzynarodowej grupy kapitałowej umożliwiłoby połączenie infrastruktury nad Bałtykiem z portem w Rijece w Chorwacji. Dla polskiej spółki oznaczałoby to szansę na poprawę trudnej sytuacji finansowej oraz złagodzenie trwających sporów z załogą.
03.02.2026, 04:45
OT Port Świnoujście szczyci się tym, że jest największym centrum obsługi ładunków masowych na polskim wybrzeżu. Fot. Michal Fludra/NurPhoto
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego czesko-słowaccy inwestorzy – Jaroslav Strnad i fundusz J&T – chcą przejąć udziały w OT Logistics
- Jak transakcja może wpłynąć na przyszłość polskiego operatora portowego i jego pracowników.
- Jakie korzyści z inwestycji mogą odnieść inwestorzy z Europy Środkowej.