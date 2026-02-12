Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Zatrudnia cię algorytm. Jak dokonuje się przełom w rekrutacji
Współczesna rekrutacja przypomina coraz częściej technologiczny wyścig zbrojeń. Naprzeciw siebie stają uzbrojeni w cyfrowe narzędzia kandydaci oraz działy HR, wspierane przez algorytmy. Automatyzacja procesów selekcji przyspiesza co prawda weryfikację aplikacji, ale wciąż ostateczne decyzje wciąż pozostają w rękach człowieka. Ale na jak długo?
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakim stopniu algorytmy mogą decydować o zatrudnieniu i jakie są tego granice
- Co staje się przedmiotem precedensowych pozwów sądowych o dyskryminację w związku z użyciem algorytmów w rekrutacjach
- Co eksperci wskazują jako jedyną pewną kompetencję w dobie nieprzewidywalnych zmian