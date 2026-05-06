Zaufanie pod presją algorytmu. Czy konsumenci oddadzą zakupy agentom AI?
Wyobraź sobie, że zakupy robi za Ciebie ktoś niewidzialny, przegląda setki ofert, porównuje ceny i jednym kliknięciem dopina transakcję, zanim zdążysz o tym pomyśleć. Wygodne? Bardzo. Ale gdzieś z tyłu głowy pojawia się pytanie: czy na pewno wiesz, co zostało wybrane i dlaczego? Kto tak naprawdę ponosi za to odpowiedzialność?
06.05.2026, 03:55
Cyfrowy asystent. Fot. Hakin Mhan / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest agentic commerce i jak zmienia sposób podejmowania decyzji zakupowych.
- Dlaczego rosnąca popularność agentów AI zderza się z barierą zaufania konsumentów.
- Na czym polega model „mandatu” i jak może wyglądać przyszłość autoryzacji płatności.