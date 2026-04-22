Gotowi na AI, niegotowi na zmianę. E-commerce mierzy się z luką wdrożeniową
Ponad połowa Polaków korzysta z AI, a co piąty powierzyłby jej zakupy online wraz z danymi karty. Tymczasem tylko 7 proc. firm na świecie wdrożyło AI w całej organizacji. E-commerce wciąż stoi przed wyzwaniem przejścia od testów do pełnej skali.
22.04.2026, 11:49
Badania pokazują, że stosunek Polaków do AI pozostaje ambiwalentny. Choć ponad połowa badanych deklaruje pozytywne emocje wobec tej technologii, aż 40 proc. podchodzi do niej negatywnie. Dominującymi odczuciami są ciekawość, ostrożność i niepewność. fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest skala wykorzystania sztucznej inteligencji w e-commerce w Polsce i na świecie.
- Dlaczego konsumenci są bardziej „gotowi na AI” niż firmy wdrażające nowe technologie.
- Jakie emocje i obawy towarzyszą Polakom podczas korzystania z narzędzi opartych na AI.